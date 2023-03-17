學生「罰企20分鐘」抽搐倒地亡　老師竟繼續上課致錯過搶救時間

撰文：ETtoday
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河北省邯鄲市永年區明山學校，近日爆出誇張的罰企害死學生事件。

微博有網友16日爆料稱，中三學生魏天冊12日被唐姓物理老師罰企，20分鐘後突然倒地抽搐。

沒想到唐姓老師無動於衷，不救援繼續上課。後來，同學們見情況有異，去找班主任求救。最後魏天冊被送醫，但搶救無效死亡（點擊放大瀏覽）：

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爆料網友剛開始寫道，「學校本該是供學生讀書的地方，家長放心將孩子送到學校交到老師手裡，就理應由老師負責學生的身心健康。」

網友描述，3月12日上午的物理課，魏天冊被老師唐某某罰企，被罰企20分鐘後突然昏厥倒地，身體抽搐。

全班同學被他的倒地嚇了一跳，但此時唐老師卻無動於衷，看都沒看倒地學生，而是繼續講課，沒有採取任何搶救措施，也沒有撥打急救電話。

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網友進一步稱，過了一會同學見情況不好叫來了班主任，後來一起把魏天冊抬出教室。班主任通知校醫後，20分鐘校醫才到。

從魏天冊倒地昏厥到救護車趕到學校已過去40多分鐘，到達醫院時已錯過最佳搶救時間，醫院宣告魏天冊死亡。

目前，校方和相關單位都還未對此事做出回應。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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