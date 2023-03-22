是人扮的？河北動物園驚見黑猩猩用兩隻腳疾走　步姿像極人類

有民眾3月19日造訪河北一間動物園時，發現在當其他黑猩猩都在草地上活動時，有一隻卻在最後方特立獨行，只用兩隻腳走路。



由於行走的樣子實在太像人了，讓大家都感到相當新奇，還有網友搞笑表示，這一定是工作人員假扮的！

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猴子和猩猩一直以來都被認為是最接近人類的動物，牠們不但擁有接近人類的智商，長相也與人類相似，不少遊客到動物園，常常會發現黑猩猩的行為相當逗趣，除了簡單的吃香蕉、玩膠樽，有些還會伏地挺身，甚至與遊客互動，不過河北這隻黑猩猩，卻用有別於普通採四肢走路的方式，反而是用兩隻腳行走，還走的又快又好，相當新奇。

影片上傳到網絡後，吸引大批網友轉發，不少人認為，這跟人類走路的樣子完全無異，逗趣表示「別進化的太快，不然要買房生子了」、「這走路速度，一看就是趕著下班」、「現在工作不好找，工讀生都去扮猩猩了」。

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