孩子給死去父親發短訊竟得到「假爸爸」溫暖回覆　網民：看哭了

靈異故事有個感人的結尾！內媒日前報道，陝西有名高中生因為高考失利，沮喪之際發短訊給父親生前手機號碼，沒料到新機主竟以孩子父親的名義暖心回覆，信中更鼓勵他收拾好心情，重新出發，並溫暖的附上一句「爸爸也很想你」。新機主表示，希望自己的回覆能給發短訊的孩子力量，幫他渡過這個難關。



3月26日，據《白鹿視頻》報道，陝西西安的高先生突然收到一條短訊，短訊內容是一位高中生分享考研失利，在複試環節被刷了下來。他想再試一年，並表示很思念爸爸。高先生表示，剛開始他覺得很奇怪，是不是發錯了。

高先生後來他反覆看了幾遍短訊的內容，覺得這個發短訊的高中生應該是遇到困難，想把自己想法和苦悶講給他父親聽，高先生推測，發送短訊的高中生的父親很可能去世了，他此刻需要父親的鼓勵和肯定。

於是他還是拿起手機給這名高中生回了一條資訊，高先生寫到：「沒關係的孩子，誰能永遠春風得意馬蹄疾，你會在一次次失敗中成長，並成為最好的自己，收拾好心情，繼續出發，讓你的青春沒有遺憾，我相信我的孩子是最棒的，爸爸也很想你！」

《白鹿視頻》報道，寄短訊的這名高中生的父親在三年前去世了，他父親去世之後，他的手機號就被運營商回收，再次釋放給公眾，就成為高先生的手機號。而這個高中生並不知道父親的手機號已經有了新的主人。

過世親人的手機號會被運營商回收，再給新的手機主人。﹙VCG﹚

該名高中生表示，一開始收到回覆時感到很吃驚，後來感受到新機主的好意，一瞬間他就流淚了。

這個高中生也再次寄送簡訊，表示以後不會再傳訊息打擾高先生。他表示，能收到來自「爸爸」的回覆，讓他淚目了，已經很滿足。

網民分享寄簡訊給過世親人 境遇大不同

這段暖心的故事被許多網民轉發，許多網民也分享自己的故事。一位網民分享，「有一次去飯店吃飯，老闆的姐姐用的手機號就是我過世父親曾經用的手機號，那個姐姐說，想爸爸了就給她發短息，現在我和那個姐姐是很多年的朋友了。」

但也有網民沒有這麼幸運。有網民分享，15歲那年，自己的父親去世後，她給父親的手機打電話，電話通了，她半天沒出聲，對方(新機主)問說誰呀，她就把父親去世的事和那個人說了，結果對方竟直接拋出一句話說「晦氣，竟然用死人用過的手機號，然後直接掛斷電話。」

網民表示看到高先生和這名高中生的故事，覺得十分感人，「願每個善良的人都能被世界溫柔以待。」