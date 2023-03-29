一家三口酒店Check-in被攔下　因只訂1間雙人房出事：從未遇過！

家庭外出旅遊時，住酒店總希望能夠經濟實惠。



不過，大陸一名妹子日前帶著父母到北京遊玩，過程中訂了東城區某間酒店，想住雙人房卻遭到拒絕，讓她十分納悶，從來沒遇過這種情況。

而酒店業者的說法也在網路上引起極大討論。

3個人到底能不能住1間雙人房？點圖看相關照片及網民意見：

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綜合陸媒報道，這名女子帶著父母到北京遊玩數日，其間住了許多酒店，過程都十分順利，並沒有遭到刁難。

不過，後來她透過網路，預訂了東城區某間酒店的標準雙人床房間，辦理入住時卻被員工攔下來，前台則告知「一家三口不能住在同一個標間（標準雙人床房）」。

女子感到十分莫名其妙，不曉得這是哪裡來的規定，於是好奇上網詢問，明明已經玩了數天，都沒碰到這種情況，為何會在該間酒店發生，「一家三口到底該怎麼訂酒店呢？」

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貼文引起討論後，不少網友留言嘲諷，「酒店：你把另一個房間的錢交了，三人摞（堆疊）起來睡我也不管」、「一般酒店不會管的，只要客人覺得住得下就行了」、「不准一家三口住一間房肯定不是行規，20年我帶父母到重慶成都旅遊，都住一間房。」

對此，酒店的工作人員則表示，因為女子已經成年，而標準雙人床房是提供給2名成年人居住的，因此若有3名成年人要住在一起，必須要選擇家庭房才行。

不過，該酒店的雙人床房價格為432元（人民幣，下同）含早餐，家庭房則是609元不含餐食，有著一定的落差，因此也有人質疑，大概是業者想多賺一間房間的錢，才有如此規定。

對此，北京市民專線則回應，這種做法要看業者規定，有些能夠允許，有些則會規定雙人房只能睡2人，並沒有法規嚴格禁止，還是看業者如何決定。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】