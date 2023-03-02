大陸網紅獲素未謀面台灣網友捐鉅款救血癌母：感動得睡不着
撰文：中天新聞網
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大陸一名網紅Jake因媽媽罹患俗稱血癌的白血病，將房子和車子全部賣掉來籌措醫療費用，但依舊無法負擔可能高達170萬元人民幣的龐大的支出。
沒想到，1名只和Jake聊天幾次的台灣人卻慷慨解囊，在知道消息後立刻捐款醫藥費，讓Jake感動到一晚都睡不著覺。
只在網上聊過幾次 竟二話不說直接捐鉅款幫助（點圖看有關內容節錄）：
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大陸一名YouTuber「Jake」在近日發布的多部影片中透露，他媽媽罹患急性骨髓白血病，在大陸治療該病的費用是一大款項，一天醫療費可能都要高達8萬人民幣，而Jake的媽媽預估要花費170萬人民幣治療。
Jake在影片中坦言，為了治療媽媽的病，全家不惜一切將房子和車子都賣了，也拿出所有存款作為治療費，但金額卻還遠遠不夠。
苦惱之下，朋友建議他在微信、抖音等社交平台上發布募款，沒想到台灣人向他拋出了一根橄欖枝，熱心出手幫忙。
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Jake感動地說，募款消息才剛發布沒多久，1名只和他只有聊過幾次天的台灣人，突然捐贈一大筆鉅款，讓他能治療媽媽的白血病。
對台灣人的善舉，讓Jake大為感動，表示大家只是萍水相逢，憑什麼對我（Jake）一個大陸人這麼好，為此，他一個晚上都沒有睡著，心中充滿無限感激。
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