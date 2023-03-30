涉欺詐顧客出售事故車　Tesla敗訴賠逾150萬

2019年，車主韓潮在Tesla官網購買一輛官方認證二手車Model S P85，後來檢修時才發現車輛是「事故車」。

歷時3年，韓潮日前透露，北京市高級人民法院依法裁定駁回Tesla的再審申請，認定Tesla欺詐銷售成立，需賠付超過150萬元（人民幣，下同）。

值得注意的是，本案已歷經3次審判，Tesla皆敗訴。為Tesla在內地首宗「退一賠三」案敗訴。



2019年5月底，韓潮在Tesla官網購買官方認證二手車，型號為Model S P85，官方網站承諾「無重大事故，無結構性損傷，無水泡火燒，200多項全車檢測，車況良好」等。

但在同年8月的一次事故中，韓潮的私家車經過檢修後發現「大保險、傘閥等零件損壞」。他之後委託本地機動車司法鑑定機構對車輛進行全車檢測，發現車輛後側圍板存在切割焊接痕跡，屬於「事故車」。

由於Tesla始終不願意退還車輛，韓潮遂於2019年12月首次起訴Tesla。韓潮介紹，一審期間的4次開庭，Tesla曾申請重新鑑定，但司法鑑定報告結論依舊是「涉案車輛存在切割焊接，對安全與貶值均存在影響」。2020年12月4日，北京市大興人民法院裁定，Tesla存在欺詐，應當退一賠三。

Tesla不服上訴，由北京市第二中級人民法院立案審理。2021年9月16日，二審判決結果顯示，法院駁回上訴，並維持原判。Tesla其後向北京市高級人民法院申請再審。

3月28日，韓潮在微博公開北京市高級人民法院出具的民事裁定書。其中顯示，Tesla在向韓潮銷售案涉車輛時存在欺詐行為。

Tesla 稱韓潮購買的車輛無結構性損傷。（微博＠ID_韓潮）

北京高級人民法院認為，在韓潮明確詢問案涉車輛測評記錄及有無事故的情況下，Tesla未將案涉車輛曾發生過事故及維修情況明確告知，影響韓潮的購買意願，導致其陷於錯誤認識作出購買案涉車輛的意思表示。最終，法院駁回Tesla的再審申請。

根據原判，韓潮與Tesla簽訂的《二手車訂購協議》被撤銷，Tesla須向韓潮退還37.97萬元的購車款項，並賠償113.91萬元，合計151.88萬元。

值得一提的是，韓潮還有兩宗與Tesla有關的名譽權糾紛案仍在審理。他表示，一審法院因「依據案例尚未審結」做出中止審理裁定，他收到判決後，已第一時間將《民事裁定書》送達至相關法院，希望法院能盡快重啟審理進度。