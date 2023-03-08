「毒保姆」為賺快錢殺97歲老人　最高檢：該判死刑的堅決依法判處

3月8日，最高人民法院開展《最高人民法院工作報告》解讀系列全媒體直播訪談。其中，最高人民法院刑一庭庭長何莉在解讀時表示，人民法院毫不動搖地依法嚴懲嚴重暴力犯罪，特別是對殘害老幼婦孺、濫殺無辜報復社會、因瑣事製造「滅門慘案」等罪行極其嚴重、挑戰法律和倫理底線的，該判死刑的堅決依法判處。



何莉更提到，2015年震驚社會的「廣州毒保姆案」，該案的被告陳宇萍在受雇看護獨居老人當日即給老人餵服催眠藥物，次日又把老人掐死，後偽造現場騙取一個月工資。何莉批評，「就為了這麼一點小錢，去殘害手無縛雞之力的老人，實屬罪行極其嚴重，最高法院堅決依法核准死刑。」。



據了解，2022年，中級人民法院院長王勇作法院工作報告時指出，法院已「對故意殺害被看護老人的『毒保姆』」陳宇萍執行死刑。

2015年1月6日，被告人陳宇萍受僱到廣州市番禺區南村鎮照顧被害人馮某（當時97歲）。期間，被告人陳宇萍和被害人馮某的親屬約定好工資待遇，並提出如沒有做滿一個月，也要收取一個月的工資，被害人馮某的親屬同意。為快速拿到工資，陳宇萍於1月7日凌晨採用掐頸方式將馮某殺害。

廣州市中院一審以故意殺人罪判處被告人陳宇萍死刑，廣東省高院二審維持原判，最高人民法院予以核准。2020年5月，根據最高人民法院的命令，廣州市中級人民法院依法對陳宇萍執行死刑。該案先前被媒體宣傳報導後，陳宇萍被稱為「毒保姆」。

據番禺西麗路一些家政人員介紹，陳宇萍的花名叫「雞萍」，也就是專門「執死雞」，(粵語的意思是撿到便宜），該人員介紹，「凡是有生病的老人，她就專門搶著去做，為賺快錢。」受害家屬馮星認為，番禺一帶就專門有這樣的一個「執死雞」群體，用這樣的手段來賺快錢。「一日賺一個月的錢，一個月可以做十單。」

據了解，陳宇萍曾經被指企圖悶死雇主。陳宇萍的妹妹則表示，她有三個銀行帳戶，存下17萬人民幣，要供三個子女未來讀書用。

何莉表示，嚴重危害社會治安和公民人身財產安全的暴力犯罪歷來是刑事審判打擊的重點。五年來，人民法院毫不動搖地依法嚴懲嚴重暴力犯罪，特別是對殘害老幼婦孺、濫殺無辜報復社會、因瑣事製造「滅門慘案」等罪行極其嚴重、挑戰法律和倫理底線的，該判死刑的堅決依法判處。

何莉指出，人民法院審理的故意殺人、搶劫、強姦、綁架、放火、爆炸、投放危險物質等嚴重暴力犯罪案件數，從2013年7.5萬件9.57萬人，下降到2022年4.5萬件5.28萬人。同時，國家統計局調查顯示的近五年全國群眾安全感持續高位保持在98%以上，也說明刑事審判的震懾作用有效，刑事審判職能作用得以有效發揮。