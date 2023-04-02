坂本龍一最後微博：藝術千秋，人生朝露　網民：但為君故沉吟至今

多間日媒4月2日報道，日本著名音樂人坂本龍一逝世，終年71歲，消息在內地也引起廣大關注，大批網民留言悼念坂本龍一，多個相關議題衝上微博熱搜榜。



坂本龍一的微博最後更新於4月2日晚上8點40分，其中以拉丁文、英文及中文寫著：「藝術千秋，人生朝露」。

坂本龍一逝世的消息經內媒報道後，多個相關議題衝上微博熱搜榜。在4月2日晚上約9點半的微博熱搜榜上，「坂本龍一去世」排名第一，「坂本龍一曾舉辦最後的音樂會」排名第五，「聖誕快樂勞倫斯先生」排名第十。

坂本龍一在內地最被人熟知的作品是為電影《末代皇帝溥儀》（The Last Emperor）的配樂，這也是他與內地配樂大師蘇聰和英國作曲家大衛·鮑恩（David Byrne）的合作作品，並獲得奧斯卡最佳原創配樂獎。

此外，坂本龍一為電影《戰場上的快樂聖誕》（Merry Christmas, Mr. Lawrence，內地譯《聖誕快樂，勞倫斯先生》）創作的同名主題曲「Merry Christmas, Mr. Lawrence」，在內地也獲得廣大歡迎。

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去年12月18日，坂本龍一的線上音樂會《坂本龍一：鋼琴演奏2022》在內地上線。他提前演奏、錄製了《戰場上的快樂聖誕》、《末代皇帝溥儀》等電影的曲目。他曾自述，出於健康狀況的考慮，這可能是「最後一次現場演奏」。

據早前報道，坂本龍一3月28日在東京一家醫院離世，他所屬的Avex唱片公司證實消息。坂本龍一抗癌多年，2014年罹患咽喉癌，一度要停工，之後復出，至2021年再傳出罹患直腸癌的消息。

網民留言悼念坂本龍一逝世：

「藝術千秋，人生朝露，我們總會相聚」

「親愛的勞倫斯先生，我們終會再次見面」

「教授一路走好，感謝您曾來過，感謝您的音樂曾經治癒著我」

「感謝您的音樂，希望您在天堂也要記得每天看月亮」

「願天堂沒有病痛，音樂與美好相伴，感謝帶來不朽名作來這人世間，感恩」

「感謝你在這個世界留下的美妙旋律」

「但為君故，沉吟至今」

