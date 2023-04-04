「是我殺老公的事嗎？」　江蘇女接詐騙電話反嚇傻騙子

在詐騙電話滿天飛的當下，民眾也開始與騙子斗智斗勇。

日前，江蘇連雲港一名女士在半夜接到詐騙電話，反問一句「是我殺老公的事嗎？」嚇傻騙子。



據《觀察者網》報道，詐騙電話中，騙子稱自己是周口市公安局的，因收到女子的一份協查文件，需要其帶身份證過去一趟。在女子詢問是什麼文件時，騙子強調是「協助調查文件」，有幾個相關問題需要與她核實了解。

女子意識到這是一個詐騙電話，便開口問對方，「什麼事情？是我殺人那個事情嗎？你們怎麼知道的？」對方當即愣住，片刻後才問女子殺了誰。女子稱，她將老公殺了放進冰箱裡。

騙子竟繼續追問，「怎麼這麼恨你老公，是因為在外面有小三嗎？你有沒有將他截肢？」女子嚇唬對方，若再打電話來，就把其殺了放進冰箱裡，還勸騙子「做個人」，不要再做詐騙了。

近年，隨著網絡大數據的發展個人信息洩露，電訊、網絡、電話詐騙讓許多受騙民眾損失慘重。中國國務院為打擊治理電訊網絡新型違法犯罪，專門成立「國家反詐中心」，並通過APP、微信、微博等平台宣傳反詐騙。

據《新華社》報道，2021年國家反詐中心共緊急止付涉案資金3200餘億元人民幣，攔截詐騙電話15.5億次、成功避免2800餘萬名民眾受騙。警方共破獲電訊網絡詐騙案件44.1萬餘起，抓獲違法犯罪嫌疑人69萬餘名，追繳返還人民群眾被騙資金120億元。