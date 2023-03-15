上海街頭免費送「大鵝」玩偶？　專家：隱患風險頗多　慎防詐騙

《澎湃新聞》報道，近日，上海街頭出現不少「免費送大鵝（玩偶）」活動，有多名似為攤販人員打著「不實名、不註冊、不群發，全場免費送」的旗號引發多位路人下載APP，為獲得「網紅」玩偶。專家提醒，該行為隱患頗多，或會增加被詐騙風險。



報道稱，近日，上海街頭常能看到許多毛絨玩偶堆疊在一張桌子上，攤主稱，只需下載一個APP，就能免費領到一隻「大鵝」玩偶：

有網友領到後在網絡分享。（圖 / 微博）

有不少網友領到後在社交媒體分享，也有網友表示，該APP可以在正規的應用市場下載，過程沒有異常，但下載後想要獲得玩偶還有「很長的套路」。

例如，參與者需要授權該APP使用微信登錄權限，通過掃碼加群，並需要瀏覽該APP上的影片。經過多個步驟，個人信息已在不知不覺中洩漏給商家。

並且，許多人由於操作複雜，便將手機交給攤主讓其幫忙處理，而攤主同時使用多台手機，公眾無法看到自己被授權了哪些信息。

據警方消息，今年已經出現犯罪分子用玩偶誘導公眾交出手機控制權，讓公眾無意間成為詐騙「同夥」，甚至涉嫌「刷單」的風險。

網絡安全專家亦提醒，類似行為隱患風險頗多，市民需當心增加被詐騙概率，不要將自己的手機交給他人操作，也不要隨意點擊、下載、註冊、授權不明鏈接，慎防詐騙。