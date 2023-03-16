國務院《新時代的中國網路法治建設》白皮書：整治網暴、網絡詐騙

國務院新聞辦公室3月16日發佈《新時代的中國網路法治建設》白皮書。白皮書強調，中國在網際網路發展治理實踐中，立足本國國情，借鑑世界經驗，形成具有鮮明中國特色的依法治網之道。



針對近年層出不窮的網絡暴力事件，白皮書提到，整治各類網路生態亂象，聚焦網路淫穢色情、虛假資訊、網路暴力、演算法濫用等人民群眾反映強烈的突出問題，持續開展「淨網」、「清朗」系列專項行動，對傳播各類違法違規資訊的網站平台，採取約談、責令改正、警告、暫停資訊更新、罰款等多種措施。

白皮書也要求，督促網站平台履行主體責任，依法依約對使用者發佈的資訊進行管理，建立網路資訊安全投訴、舉報機制，形成治理合力。

（人民網）

兩會前，浙江杭州發生一宗24歲「粉髮女孩」因網暴而抑鬱離世的悲劇。據《人民日報》周四（2日）報道，在新一屆全國人大即將召開之際，全國人大代表、TCL創始人、董事長李東生建議盡快出台《反網絡暴力法》，構建網絡暴力常態化治理機制。他表示，惡性網暴事件屢禁不止，網絡暴力治理工作依然任重而道遠，而出台相關法規是治理良方。

此外，在兩會期間，包括抖音、微博、百度在內的內地社交平台紛紛一起推出反網暴的工具和手冊響應。

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全球第一家互聯網法院誕生在中國

白皮書指出，互聯網法院是中國推動司法模式創新的成功嘗試。2017年8月18日杭州互聯網發願正式掛牌。2018年9月，北京網際網路法院、廣州網際網路法院相繼成立。

2020年8月31日，全國三家網際網路法院共受理案件222473件，審結194697件，線上立案申請率99.7%，線上庭審率98.9%，平均庭審時長29分鐘，比普通線下訴訟節約時間約四分之三。

白皮書指出，法治是網際網路治理的基本方式。運用法治觀念、法治思維和法治手段推動網際網路發展治理，已經成為全球普遍共識。

白皮書強調，中國將「依法治網」作為全面依法治國和網路強國建設重要內容，努力建構完備的網路法律規範體系、高效的網路法治實施體系、嚴密的網路法治監督體系、有力的網路法治保障體系，網路法治建設取得歷史性成就。中國的網路法治建設不僅有力提升了中國網際網路治理能力，也為全球網際網路治理貢獻了中國智慧和中國方案。