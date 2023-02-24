北京多家銀行限制每日交易額僅5千元？銀行回應：為打擊網絡詐騙

近日，網傳有北京地區銀行機構，對Ⅰ類帳戶設定交易限額，非櫃面所有管道交易額度，每日上限為5000元（人民幣，下同）。多數銀行表示，對相關銀行卡非櫃面交易額度做出調整，主要是為了防範電信網路詐騙風險。



消息一出，不少內地網民批評，此種「一刀切」的限額做法令民眾日常生活，如轉帳、付房租都十分不方便。



《中新經緯》致電中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國交通銀行、招商銀行、浦發銀行、廣發銀行、華夏銀行、上海銀行等10家銀行瞭解相關情況。

除華夏銀行外，多數銀行皆指出，對相關銀行卡非櫃面交易額度做出調整，主要是為了防範電信網路詐騙風險。中國銀行客服指出，為預防電信詐騙，銀行對Ⅰ類、Ⅱ類銀行卡的非櫃面交易額度做出調整。

位於北京的招商銀行。（資料圖片）

據了解，所謂非櫃面管道指的是不在銀行櫃檯辦理的業務，包括網上銀行、手機銀行、網上快捷支付、銷售終端POS機、ATM 機和包括支付寶、微信等在內的第三方支付等。

根據央行帳戶分類，Ⅰ類帳戶被稱為「金庫」，功能較齊全，資金流入流出無限額。可以作為工資帳戶或個人財富主帳戶，主要用於大額消費、大額資金流轉、儲蓄存款及投資理財。

Ⅱ類帳戶則是更像「錢包」，主打投資理財功能，可由Ⅰ類帳戶向其轉入資金，無累計轉入限額，滿足日常使用，又避免大額資金損失。Ⅲ類帳戶主要用於小額高頻交易，帳戶餘額不得超過1000元人民幣，適合用於繫結支付帳戶，及日常小額高頻交易（如二維碼支付、手機NFC支付等）。可以隨用隨充，便捷安全。

融360數字科技研究院分析師劉銀平透露，銀行卡交易限額過去主要針對的是Ⅱ類和Ⅲ類帳戶，近期銀行對Ⅰ類帳戶設定非櫃面管道的交易限額，每日交易額度大幅下降，有的銀行甚至只有 5000 元。銀行的目的是為了打擊電信網路詐騙行為，整治非法販賣電話卡和銀行卡違法犯罪行為，開展反洗錢工作，最終保障儲戶的資金安全和利益。

近年來，東南亞國家多次向中國移交電信詐騙犯。（新華社）

據了解，早在2022年已有農業銀行，浦發銀行福州分行、成都分行、長沙分行、杭州分行，工商銀行福建分行等發佈調整部分客戶個人網銀及掌銀轉賬限額的相關公告。

網民批「防網絡詐騙沒有別的方法嗎？」

據了解，近年來內地為防網絡電信詐騙的「斷卡」、「限額」 行動給很多使用者造成不便。雖然使用者可以到銀行申請提額，通過密碼器、U盾或其它多重驗證方法，提升單日交易限額，但給許多民眾生活造成不便。



2022年8月，中國銀行深圳地區的扣賬卡微信提取現金失敗、支付寶無法轉帳、帳戶狀態顯示凍結，引發熱議。



深圳銀行業者當時透露，中國銀行凍結帳號是配合公安部門落實「斷卡」行動，要防止電信詐騙和網絡賭博，被凍結的儲戶要親自到銀行解凍帳戶，但因人數眾多，「周末的時候，排隊一小時都進不了門。」

深圳多個儲戶帳戶突然被凍結 銀行：配合公安「斷卡」查詐騙

深圳2022年8越多個儲戶卡片被凍結查詐騙，某中國建設銀行也排起長隊。（第一財經）

中南財經政法大學數字經濟研究院高級研究員金天指出，從反詐角度看，銀行除可以通過「斷卡」阻斷詐騙、洗錢路徑，還可更加精準有效地識別潛在的詐騙分子，進而做好詐騙行為前、行為中和行為後的全流程管控。

他建議，銀行可以通過生物資訊識別，將圖片、視訊、模具同真實的人臉資訊區分出來，將不符合留存人臉資訊的申請者篩選出來；通過地理定位識別，將位置飄忽不定、經常身處高風險地區、活躍位置與申報位置存在明顯出入的申請者篩選出來。



此外，也可以通過社交關係識別，將與黑名單、高風險使用者存在資金往來和密切關聯的申請者篩選出來；也能通過其他行為資料識別，將登錄和申請時間異常、手機使用習慣異常的申請者篩選出來。