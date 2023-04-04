航班取消後竟意外「包機」？　女遊客：連廁所都不敢上

早前在海南旅遊的秦女士原定3月31日返程，航班卻因天氣原因取消，延至翌日出發，卻意外令她「包機」出行，「東航為我一個人飛了一趟航班」。



秦女士介紹，她從瀋陽前往海南旅遊，原定3月31日乘坐東航MU5171次航班，從瓊海博鰲飛往合肥新橋，但3月30日獲告知航班因天氣原因取消，並改成乘坐4月1日的MU517Y次航班。

她表示，3月30日晚在網上查詢航班的相關信息時，發現無論是東航的App抑或其他平台均未能查到，翌日詢問航空公司客服才得知，該趟航班不對外售票。

4月1日上午11時許，秦女士到達海南博鰲機場，卻意外發現機場內只有她一位乘客。

秦女士稱，當時購買免稅商品後去機場二樓提貨，但二樓沒有其他乘客，後來她又到一樓逛了一圈，也沒有遇到乘客。

她在機場遇到一位清潔員，卻獲對方告知航班上只有她一位乘客。為了驗證此說法，秦女士在檢票時還特意詢問工作人員，「我問他今天是不是就我一個人，他說這趟航班只有我一個人值機」。

秦女士乘坐擺渡車登機時，司機及其他工作人員亦表示「你自己一個人包了一架飛機」、「愛坐哪裏喜歡坐哪裏都可以」。

秦女士稱，在飛機上感受到與往日不同的體驗，「感覺他們一直在給我送東西」，整個旅程都非常「魔幻」，「當時想都不敢想，全程2個半小時，我在飛機上動都不敢動，連廁所都沒敢上，感覺動一下所有人都在關注我，特別不好意思」。

4月3日，東航客服回應稱，飛機因為臨時備降到海南博鰲機場，「可能因為流控影響、流量影響以及天氣原因備降了」，機場便重新安排該架飛機送秦女士。