3年前輟學打工　為圓大學夢擺攤賣炒飯賺學費　21歲女盼當攝影師

近日，在南京傳媒學院附近擺攤賣炒飯的21歲少女熊玉華爆紅，在抖音上更擁有超過46萬粉絲。

熊玉華介紹，擺攤炒飯是為了一圓大學夢，「給我和妹妹攢學費，家裏負擔很重，幫不上我們，所以要靠自己掙錢」。



《現代快報》報道，來自貴州畢節的熊玉華，現時在南京傳媒學院2號門附近擺攤賣炒飯，年齡雖小但手藝很好。她介紹，每晚大約可賣出60份炒飯，「以前賣的份數更多，但手腕受不了」。

熊玉華用的炒鍋有2斤多重，60份炒飯要炒3個多小時，每晚「拋鑊」令她的左手勞損嚴重甚至變形，雙手手掌有好幾個繭，她笑言「因為這手都找不到男朋友呢」。

熊玉華在家中排行第三，有兩名兄長及兩名妹妹，父母身體狀況欠佳。由於家中經濟條件不好，2020年，18歲的熊玉華選擇輟學，跟隨兄長到深圳打工。因不適應電子廠生活，她2個多月後離職。

2021年3月，熊玉華開始創業擺攤，賣缽仔糕、雪媚娘等，期間意外得知高中學籍仍未取消，於是她選擇回家讀書取得高中文憑。2022年9月，她準備回老家讀大專，但因身體原因請了長期病假。

2022年10月，熊玉華再次選擇擺攤，她到過廣州、惠州，最終在今年1月帶妹妹到南京落地，「有人告訴我有機會在南京傳媒學院讀本科，我就來了」。

今年9月，熊玉華和妹妹將在南京傳媒學院開始全日制自考助學本科學習，專業是攝影，「我喜歡攝影，光影的對比很有意思，讓我感覺很治愈」。

除了擺攤賣炒飯，熊玉華更是一名博主，在個人簡介中，她寫下「將來想成為一個很出色的攝影師」。她每晚邊炒飯邊直播，在抖音上擁有超過46萬粉絲，不少人都看過其影片後特意去買炒飯。

她介紹，起初是想記錄自己的生活，電子廠打工的日常、擺攤賣缽仔糕的一天、與外公相處的瞬間。她坦言，自己不帶貨，也不靠直播PK賺錢，但偶爾會接些廣告，「我不避諱接廣告，因為我要生活」。

遠赴南京前，熊玉華以為是3月開學，後來才知要等到9月。她表示，開學後仍然會擺攤，希望努力賺錢將來與妹妹開店，將外公外婆接到南京盡孝。熊玉華又稱，「擺攤賣炒飯給我一種腳踏實地的安全感，讓我覺得即使再一無所有，我還能有一門手藝繼續生活下去」。