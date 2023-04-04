「最強精子主人」在台灣 每cc含3.8億精蟲 醫生：夠生一隊球隊
撰文：TVBS新聞網
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全球最強精主原來在台灣，而且還是一個大學四年級學生！
彰化博元婦產科舉辦「精子大賽」，由一名在台北讀大學的男學生奪冠，每cc（立方厘米）高達3.8億隻精蟲數，讓院長蔡鋒博醫生都嚇到直喊，生一個棒球隊都沒有問題。
還喜獲1萬元利市 點擊放大瀏覽該名男大生得獎的有趣情形：
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彰化博元婦產科舉辦「精子大賽」，今年已經邁向第3屆，第一屆冠軍是每cc精子2億精蟲數；第二屆冠軍是每cc精子3億精蟲數。
沒想到，一年比一年厲害，今年冠軍每cc高達3.8億隻精蟲數！
主辦診所院長蔡鋒博日前頒1萬元台幣紅包給此次精主冠軍，並直言：「你的精子要生一個籃球隊或棒球隊都沒問題，真的是新好男人。」
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事實上，此屆冠軍男子為彰化和美人，而且還僅是一名大學四年級的學生，目前正在台北就讀大學。
該男子的精蟲數量，讓院長蔡鋒博都讚嘆，真的全世界地表最強「精」主。
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