與虎同住每小時獲獎10萬？　園方叫停活動：野生白虎已撕毀帳篷

4月1日，江蘇淹城野生動物世界發出「懸賞令」，公開招募「勇士」與白虎同住帳篷，每小時更可獲獎10萬元（人民幣，下同）現金。

消息在網上引起熱議，有網民直言太兒戲，更有人認為只是「愚人節的噱頭」。

然而，園方昨日（2日）公布新消息，由於白虎已將帳篷撕毀，「所以非常遺憾，特此通知『與虎同住』活動暫停」。



據介紹，動物園今年首次推出「動物露營森友會」活動，打算劃定一個區域，讓遊客在園內露營，「這樣可以在休息的同時與動物進行近距離的親密互動」。

4月1日，園方發出「懸賞令」，招募「勇士」與白虎同住帳篷，觀看身邊5隻白虎來回踱步，每小時可獲獎10萬元（人民幣，下同）現金。

對於如何保障遊客安全，園區工作人員認為，與白虎同住帳篷屬於挑戰性項目，肯定有一定冒險性，但不會危及生命安全。

園方指出，原本打算將白虎控制在指定區域，在確保體驗者安全並邀請相關部門到場評估的情況下開展。不過，因野生白虎的不可控性，牠們非常排斥新物件，瞬間就將帳篷撕碎，導致活動無法正常開展，「所以非常遺憾，特此通知『與虎同駐』活動暫停，後續我們將挑選溫和的動物，繼續開展動物帳篷體驗」。

江蘇淹城野生動物世界位於常州市武進中心城區，佔地面積約2000畝，為國家5A旅遊景區。該園區展出世界各地的珍稀瀕危野生動物共200多種近萬隻，是一個集動物野趣觀賞、休閒娛樂、科普教育和演藝文化為一體的大型綜合性主題公園。

網民睇法：

這是勇士？這可能是死士



有沒有可能今天是愚人節



我是武松、先打錢



沒糧了？



這住完了 錢是燒過去嗎？



沒有錢買肉餵老虎了吧



我與老虎同住的時間取決於老虎吃一頓飯的時間



冥幣10萬也沒有多少



去租套板甲，我能呆到動物園破產



我能住到動物園破產甚至允許他們收門票讓別人參觀我



那被咬死了會賠多少？不小心把老虎打死了又得賠多少？

