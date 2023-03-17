抖音親子網紅樊小慧因丈夫出軌離婚　秒整容報復　新樣令粉絲心痛

大陸網紅樊小慧擁有1200萬抖音粉絲，以在農村努力打拼、育兒的影片走紅，然而去年因為結婚8年的老公外遇，憤而辦了離婚，成為單親媽媽。



她從今年2月初開始忽然停止更新，直到16日才久違露臉，被發現去整了眼睛、鼻子、嘴巴，還寫下「我要讓他後悔」，疑似情緒不太穩定，令粉絲擔憂。

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樊小慧在16日更新日常影片，透露現在雖然已帶著孩子搬出來，但之後還得回前夫老家辦一件事，到時候會再次見到前夫家人：「我4月份回去，一定要讓別人看我有改變，我離婚了，我也清醒了，我要為自己活！」

於是，她決定改變外貌：「我光為了孩子，沒為過自己，我的8年沒了，我要讓自己變，我要讓他後悔！」

樊小慧回顧過去8年，心思全放在小孩身上，完全疏忽打扮自己，就像個黃臉婆一樣，「也不怨他（前夫）說我像個大老爺們一樣，天天沒有個女人樣」。加上一些網友留言說她鼻子不好看，樊小慧於是去打了一針，微整了鼻子，「比我做這個牙還貴呢！」，在影片裡還不斷問粉絲「你們看這樣行不」。

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樊小慧激動表示，經過了這8年，現在她覺得女生如果有能力，就一定要把自己打扮得漂亮，噴香水、穿高跟鞋，讓外貌變得好看：「你一定要變好看！你要是不聽我的，你會後悔，你一定得聽我的，我這是真心實意的個人經驗，事業搞起來！讓自己變漂亮！」

影片曝光後，不少網友都被樊小慧突然的改變嚇了一跳，發現她不只是微整鼻子，連雙眼皮和嘴角都有明顯的修整痕跡。

許多人心痛勸告「以前真的很好看，不用整啊」、「不是說愛自己、為自己而活就是去整容啊」、「你別努力錯方向了」、「現在這樣感覺都不像你了」。

但也有人感慨「我們都沒有資格說任何話，她只是需要時間走出來」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】