女子買9米高樓底單位被嘲「似口井」　精心裝修後變身工業風4層樓

蘇州一名女子16日在抖音上秀出自己剛裝潢好的9米高樓底單位，引起外界關注。這名ID叫做「水井姐姐」的女子在2021年買到這單位，據她所述，買樓時看圖紙覺得一切正常，交樓的時候卻像開盲盒般傻眼，「屋內實際面積沒問題，房屋挑高卻達到了9米（公尺），還被人調侃，像一口深井。」



從水井姐姐的抖音影片可以發現，她從交樓時便開始拍片，細述設計裝潢到完成的過程，吸引150萬網友點讚，還因此收獲36萬粉絲。

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水井姐姐16日釋出「9M挑高公寓」一鏡到底影片，只見原本的「水井房」從建築面積55.4平方米、屋內面積僅36.47平方米，搖身一變成為4層樓Loft風設計宅，總面積增加為100平方米，讓外界嘖嘖稱奇。

透過影片畫面可以發現，水井姐姐在進門處設計為壁掛的收納處，一旁則是放鞋櫃和餐廳櫃，一樓是餐廳、廚房和小客廳。至於樓上則尚未完工，二樓設計為工作室，三樓是獨立浴室，四樓才是睡房。

對於曾經被外界嘲笑的房型，搖身一變成為中稱羨的開放式設計房，水井姐姐驕傲地表示，「現在裝修已經完成，還沒有收拾好，但是整體效果還是挺滿意的。」

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