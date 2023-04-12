內地設計師用ChatGPT「復活」嫲嫲！還原音容笑貌再次對話極感人

隨着AI技術日新月異，和已故親人對話已變為現實！



近日內地一名B站博主吳伍六，運用Midjounrney、ChatGPT和D-ID等最新AI技術，「復活」剛剛去世的嫲嫲，100%還原音容笑貌，連聲音和語氣都十分自然，卻意外讓網絡吵翻天，有不少網民表示看哭了，卻也有人認為是把親人變成像被操縱的電子玩偶，反應兩極。

利用科技將已逝的人「復活」，說是感人，但也令人擔憂生死的邊界日後將怎定義：（按圖了解）

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綜合內媒報道，B站博主吳伍六是上海一名24歲00後視覺設計師，他用AI工具生成了嫲嫲的虛擬人物，並和她視像對話。在視像對話裏，「嫲嫲」講着湖北方言，頭髮花白、沒有牙齒，如生前般「嘮叨」，當吳伍六詢問嫲嫲和他爸打電話說了些甚麼，這位AI嫲嫲對答如流「我和他說，別喝酒，要節約，別打牌」。

當博主問嫲嫲過年的東西買了嗎？「嫲嫲」則回答「買了兩壺油，私人榨得很香啊」，過程中「嫲嫲」仔細聆聽，或是點頭、或是眨眼，還會發出爽朗的笑聲來給予回應。

吳伍六表示，用AI「復活」嫲嫲，是因為自己不能接受嫲嫲的突然離去，短短半個月時間，從能和嫲嫲暢聊未來，到被推進ICU見不到面，「最後就成了盒子的一把灰了」。他表示從小由嫲嫲帶大，嫲孫感情很深，因此想用AI來和「嫲嫲」說說心裏話，先是導入嫲嫲生前照片，製作出動態頭像，又將嫲嫲通話音訊導入，模擬出嫲嫲的聲音和語氣。他知道這只一個心理安慰，但「只要是能再看一看嫲嫲，再說幾句話也是好的」。

吳伍六稱以目前AI的技術水準，只要樣本足夠多，面容、聲音、語氣這些都可以達到相似度90%以上，但目前AI在思維模式上只能達到50%，它沒法像人類一樣思考。

不過，AI「復活」嫲嫲影片，卻意外引起網民們激烈爭論，有人表示理解並支持「看哭了，思念起了已故的親人」，也有人認為所謂的「嫲嫲」只不過是一串冰冷的代碼，「不喜歡這樣，親人感覺就是被操縱的電子玩偶」，更有網友擔心這套AI技術被用於非法用途。

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