AI人工智能失業大軍｜ChatGPT、Midjourney 等人工智能工具在網上爆紅，而且輸出可以媲美人類，令「AI 可否取代人類」的討論甚囂塵上，但不待討論有結果，市場上已經出現了第一批因為 AI 冒起而失業的人類。



AI 繪圖技術一日千里

除了最火紅的 OpenAI ChatGPT 一類的對話機械人，在人工智能領域成為話題的還有人工智能繪畫技術。一些原本被視為入門的文字生成圖畫（Text to Image）工具如 Midjourney，最近已經推出到第 5 世代，輸出的效果對比半年前的質素出現了極大幅度的進步。

與此同時，人們亦開始懂得用 Stable Diffusion 等的人工智能、透過大量的訓練生成更客製化的碗｜型（即 AI 繪圖界別所言的 LoRa），還有大量的工具推陳出新，例如為人工智能帶來立體畫面、關節理解的 ControlNet 等等。

只要「咒語」足夠詳細，AI 可以在數十秒內輸出如此高質的圖像（圖 Leonardo.ai）

有了這些 AI 人工智能工具，一幅兼具細節、美感的圖畫，可以在短短數分鐘內就生成完畢，質素可以媲美、甚至超越一個人類畫師的苦畫整天的成果。

AI 取代人類工作、遊戲界首當其衝

因為 AI 繪畫工具的強大，人類畫師的專業地位就被嚴重威脅，尤其在畫師地位不高、而且常遭壓榨的遊戲業界，AI 的出現更是加速了淘汰人手的步調。在 3 月初，中國著名網路遊戲公司、心動網路的創始人黃一孟在社交平台表示，據他所知已經有游戲團隊把原畫外判團隊整個裁減。

心動網路的創始人黃一孟在社交平台表示，據他所知已經有游戲團隊把原畫外判團隊整個裁減。（圖 知乎）

較早前，內地媒體《時代財經》亦訪問了一家遊戲美術外判公司的技術總監啟強，他指出AI 強大之處在於它能短時間內給你幾十種到百種的圖像雛形、幫助原畫師完成前面 50% 的工作，後面 50% 的工作則只需要按照委託方需求進行修改繪畫，如此一來，原畫師利用 Al 完成方案，工作效率至少能提升50%以上。

外判美術的需求，本身就會在完成委託後被極速消化，完成工作後，公司不會養著這些「閑人」，如果就是更快地被裁走，據啟強所言：「之前我們公司需要38個原畫師，現在已經裁掉了20個人。」

這 20 種工作高機會被 AI 取代

《香港01》科技玩物記者就親自詢問了 ChatGPT，看它可以取代到甚麼工種（圖 OpenAI）

由於人工智能的能力與效率實在非常高、非常符合資本主義社會下的成本效益需求，故人類畫師的失業，按道理只是開端而已，而據早前 ChatGPT 的自述，人工智能可以取代的主要工種還有以下 20 種，各位還在行業內的話就要想想如何利用 AI 提升自己的競爭力了。👇👇👇

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