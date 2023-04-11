揚州男童玩高空項目墮湖　父落水營救不幸溺亡

江蘇揚州有男童在旅遊度假區玩高空項目時不慎墮湖，其父發現後跳湖營救，但不幸遇難。目前，男童尚未度過危險期。



事發於4月9日，揚州天樂湖旅遊度假區。家屬蘇先生稱，當時與弟弟走上該高空項目，景區所用安全繩為「環腰式」安全繩，且需自行固定，當時並無工作人員在場，項目中部分木板的固定連接處呈斷裂狀態。

蘇先生表示，弟弟墮湖時救生衣已脫落，身上並未穿戴其他救生裝備，父親下水營救期間，未見有工作人員勸阻或提供救生衣，最終父親將弟弟托舉至較淺水域後，因體力不支遇難。

景區崔姓負責人介紹，天樂湖水深最多有6至7米。 4月9日下午3時許，一名男童因意外溺水，後被救起；其父落水營救時遇險，被救援人員救上岸時已無生命體徵。

儀征市文體廣電和旅遊局一副局長介紹，男童當時乘坐景區的「空中飛人」項目到達一側後，在步行通過木板吊橋返回時意外落水。

他表示，男童當時穿了救生衣，落水後自己划水到岸邊，被工作人員拉上岸，其父見他墮湖後，情急之下未穿救生衣便直接落水營救，但疑因不會游泳而溺亡。事後，警方、消防立即趕往現場展開救援，經過約一個小時搜救，男童父親被打撈上岸。

目前，當局已經勒令景區暫停開放存在危險的旅遊項目，相關部門將對此次事故做進一步調查處理。