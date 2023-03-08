河南景區瀑布源頭是水管？　工作人員：不要在意是不是抽水

每個旅遊景區的特色各有不同，例如山景、湖景，又或如三亞般的陽光與海灘。然而，有遊客在河南鄭州登封一景區內游玩時，卻發現一處瀑布是人工抽水而成，瀑布的源頭更明顯見到水管。



據介紹，人工瀑布位於河南鄭州登封大熊山仙人谷景區。影片顯示，該名遊客站在高處拍攝瀑布，當鏡頭從下而上移動時，竟拍攝到瀑布源頭有一條水管，他更調侃稱「山的盡頭是水，水的盡頭是瀑布，瀑布的盡頭是大水管」。

對於人工瀑布，景區工作人員回應稱，「你不要在意它是不是抽的，它就有水，就是可以不用太糾結這個，咱就看有水就可以了」。

工作人員又解釋，最近都是晴天，很少下雨，山頂也沒有水，「就是抽的，看破不說破唄」，並表示儘管是抽水而成，但瀑布效果仍舊很好，「它就是落差挺大的，看起來挺不錯的，拍出來的效果也挺好的」。

仙人谷景區內有商戶稱，確實有抽水的瀑布，水源來自山下的水庫，「山地景區，沒有瀑布就少了很多景觀樂趣」。

景區工作人員承認，景區內確實有一處瀑布目前是抽水而成，他們從山下的水庫抽水到山上流下形成瀑布後，水會再次回流至水庫，並不會浪費水資源。

據介紹，大熊山仙人谷景區是國家4A級旅遊景區，省級森林公園，位於河南省登封市徐莊鎮境內，地處中嶽嵩山餘脈，總面積約16平方公里，最高海拔1166米，森林覆蓋率達90%。

景區植被茂盛，谷幽林密，水資源充沛，擁有十里溪谷、情人谷、紅石寨三大自然遊覽區域，擁有五大瀑布群，素有「十里溪谷、嵩岳勝境」之稱。

網民睇法：

大部分景區都這樣好吧



這不就是景區版「賣家秀與買家秀」 ​



這算啥，我們這裏有個溫泉度假村，溫泉的水都是電熱水器燒的



說真的能不能吧管子埋一下，然後上面挖個池子，別讓水龍頭看的太明顯



已經很良心了，總比白去一趟 照片都沒拍到強



好歹遮一下呀



回家擰開水龍頭



高度不同，看到的就完全不同



工作人員的回答有點可愛



景區也是盡力了



鬼斧神工 巧奪天工

