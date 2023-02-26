峨眉山猴子犯罪被拘留？　景區：消息不實，人猴分離管理初見成效

近日，微博上傳出「峨眉山猴子被拘留了」的消息，並流傳多張猴子被關在鐵籠的圖片。

峨眉山市相關部門澄清，猴子被拘留的消息不實，在峨眉山生活的藏獼猴是國家級保護動物，有嚴格的管理規範，目前正實施「人猴分離」管理，已初見成效。



上周四（23日）起，網上開始傳出「峨眉山猴子被拘留」的相關消息，並配上多張猴子被關在鐵籠內的圖片，籠上掛有「搶劫罪，拘留十天」、「故意傷害罪，刑事拘留一個月」、 「過失傷人罪，刑事拘留十天」等木牌。

峨眉山曾發生多宗猴子傷人事件，不少遊客曾投訴猴子會搶奪食物、打人。猴子被拘留的消息傳出後，不少網民都留言「這下可以放心去了」、「 當年去的時候，牠們可囂張了 」、「真的不要為了看猴子而走有猴子那條路線！ 本人親身血淚教訓！」、「掃黑除惡行動終於向峨眉山的大哥們出手了嗎」。

對於網傳消息，峨眉山市相關負責人，峨眉山猴子被拘一事為不實消息。

據介紹，峨眉山猴子為藏獼猴，也叫藏酋猴，俗稱峨眉猴、大青猴、老青猴，又因長期生活在佛教名山，故妙號「猴居士」，屬國家二級保護野生動物，以多種植物的葉、芽、果、枝及竹筍為食，兼食昆蟲、蛙、鳥卵等。

峨眉山藏獼猴喜群棲，由10幾隻或2、30隻組成，大群可達百餘隻。景區自然分佈約15群 共500餘隻，每群有1至3隻成年雄猴為首領，牠們喜歡在地面活動，在崖壁縫隙、陡崖或大樹上過夜。

針對人猴關係，峨眉山景區曾多次公開回應，為減少猴子傷人情況，峨眉山景區做了多種嘗試，目前在清音閣猴區實行「人猴分離」的管理模式，已初見成效，將游客與猴群分開，遊客可以遠觀猴群，同時又有效保護猴群。

「人猴分離」的管理模式，即在猴群出沒區域劃分「靈猴生活保護區」、「靈猴保護緩衝區」、「遊客觀猴區」三大獨立區域。不過，有網民就質疑「人猴分離」成效，「把人走的路圍起來還是把猴子關起來」、「怎麼個分法，遊客一批批舉個大鐵籠子上山嗎」、「建個透明玻璃長廊把人關起來，給猴子觀賞」。

峨眉山管委會提醒，遊客在觀猴時嚴禁投餵或與猴子近距離接觸，嚴禁瞪視、追趕、驚嚇、吼叫、踢打等刺激或攻擊猴子。

遊客進入猴群出沒地段，應妥善保管好個人行李和物品，並盡量結伴而行，若遇上猴子攔路索食或搶奪物品，請勿奔跑、驚呼、強行爭奪，可求助工作人員或隨路遊客；若不慎被猴所傷，應及時求助工作人員，就近治療。