海口消博會｜肌肉猛男展位跳舞引圍觀　椰樹集團：冀提倡健康審美

4月11日至15日，中國國際消費品博覽會（下稱消博會）在海南海口市舉行。因廣告宣傳多次陷入爭議甚至被處罰的椰樹集團也亮相消博會，並因展位前的椰樹男孩舞蹈再次引起熱議。



今年3月，椰樹集團一改以往風格，直播帶貨由被稱為「椰樹女孩」的美女主播，變成被稱為「椰樹男孩」的肌肉猛男。他們在鏡頭前身穿緊身背心、手持椰樹牌椰汁，在直播間展示肌肉和身材，做深蹲、俯臥撑等健身動作。

在消博會現場，椰樹男孩拍攝短片後，再重現直播間「陽光開朗大男孩」的舞姿。隨着節奏響起，參展公眾紛紛停下腳步，駐足用手機拍片。

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對於改用「椰樹男孩」直播一事，椰樹展位的相關負責人介紹，大眾審美偏向於白瘦幼，而椰樹男孩、椰樹女孩不太符合「白瘦幼」身材，反而稍微偏壯，希望提倡一種健康的審美，「也是椰樹的理念，『健康陽光才叫美』」。

值得一提的是，椰樹展台的色調風格設計延續了一貫的「椰樹」風格。負責人稱，椰樹展台採用經典的紅黃配色，因為「紅色和黃色是中國國民顏色」；延續了椰樹風格的新品礦泉水，外觀由椰樹董事長親自設計。

負責人表示，椰樹男孩的直播效果不錯，但後續發展主要還是配合椰樹集團拍攝與活動。

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2022年10月，椰樹集團開始直播帶貨，由多位女主播身穿緊身衣服、短褲，露出白滑長腿，一邊直播帶貨，一邊跳舞、做才藝表演，直播風格被質疑營銷手法打色情擦邊球。

椰樹集團亦曾因廣告宣傳多次陷入爭議甚至被處罰。2019年，因「從小喝到大」、「每日多飲椰汁能使乳房飽滿」等廣告語，令椰樹集團陷入低俗、虛假宣傳質疑。

最近一次為2021年3月25日，椰樹集團在微博上發布招聘廣告，內容包括「椰樹集團培養正、副總經理學校再招生！！！入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」。

同年4月30日，海南市監局對海南椰汁飲料有限公司罰款40萬元，其中38萬是針對椰樹集團發布的違背社會良好風尚內容的廣告。

2022年12月6日，椰樹集團官網公布的數據顯示，椰樹2021至2022年疫情防控期間銷量逆勢增長，2021年比2020年增長16.82%，2022年1至11月在2021年同期增長兩位數的基礎上再增加7.57%。