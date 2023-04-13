深圳男公司年會抽中365日有薪假期　網民反潑冷水：回來即失業

放假對「社畜」而言無疑是一大樂事，近日，深圳一男子在公司年會上，更抽中足足365天有薪假期作為獎品，羨煞旁人，有網友更打趣稱，員工第二天踏進門就會被開除，另有律師直言，公司如違背承諾便屬違法。



據涉事公司行政部員工介紹，該公司受種種因素影響，經已3年沒有開年會，為了緩解工作壓力，是次年會專門設置了抽獎環節，當中大獎正是全年有薪假期。不過他也坦言從來沒有想過這個會被人抽中，還透露中獎者不是小職員，還算是個管理層。至於獎項兌現問題，該員工表示獎項是老闆許可的，後續會與員工再商議是休假還是折現。

事件引起網民熱議，不少人紛紛表達羨慕，但也有人認為這麼長的空窗期容易出現問題，建議事主折現。

其他網民點睇：

這休一年，完了就不用回來了吧

而且還是個領導，我估計他不敢用

整不好就是一個坑，選中的就是公司不好辭退的

如果想保住工作，應該會選折現

真休一年業務也生疏了，公司也沒你位置了。折現趁著熱度在，老闆不好光明正大的賴，可以拿到實際的好處，也不會跟你撕破臉

其實可以每年玩一個月，分12年休完，這樣就避免了休完假回來沒有職位的尷尬，當然，部分折現也不是不可以，靈活對應嘛



對於事件，北京市律師協會勞動與社會保障專業委員會委員、北京中銀律師事務所高級合夥人楊保全表示，從民法典上，公司抽獎屬於射幸合同的一種，公司有義務要履行，如違背承諾，那不管從一般合同的自願、合法、誠信的原則看，還是從《勞動合同法》內單位違法解除規則來看，都是違反法律規定的。而對員工而言，如要求折現並獲公司同意，其實也不失為一種好的方案。