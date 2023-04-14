西安女攜步槍實彈登機遭行政拘留　稱屬父親遺物

乘客居然帶步槍實彈登機？近日，陝西西安出現一場驚魂，一名萬姓女子在咸陽國際機場接受安全檢查時，被安檢人員發現其隨身攜帶的包內竟有一枚子彈。對此萬女交代稱，這是父親遺物，她收拾時沒有注意到。



事發於4月7日下午1時許，當時萬女打算乘坐航班前往廣東珠海，但被查獲一枚未擊發的步槍實彈，讓現場人士大喫一驚。據萬女交代，她是來陝西收拾父親的遺物，由於該枚子彈和一些雜物一同放在一個鞋盒內，故她沒有注意，返回時就帶到了機場。

據陝西省公安廳機場公安局咸陽機場分局西區派出所消息，萬女為某工廠退休職工，且無其他違法行為，認錯態度較好，遂根據《治安管理處罰法》對其處以行政拘留5日的處罰決定。

事主被行政拘留。（大風新聞）

事實上，類似案例時有發生，3月17日，準備從江蘇無錫前往上海探親的曹姓女子在進火車站安檢時，被發現行李箱內竟裝了一枚長約6厘米的子彈，屬未擊發實彈且結構完整。她向民警表示，子彈是父親給的，準備用來作為裝飾用的項鍊。去年7月7日，珠海機場安檢在一名熊姓女子行李箱內發現4枚未擊發的56式步槍彈。經詢問，子彈原來是其父親贈予她，以作「辟邪」之用，只是出行前忘記在行李箱中取出。

最終，曹女被以行政拘留3日，熊女則被行政拘留5日。