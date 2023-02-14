廣西男子攜子彈進站乘車竟為「辟邪」？　鐵路公安：行拘5日

《澎湃新聞》報道，近日，廣西南寧一男子隨身攜帶一枚子彈進站乘車，被鐵路公安查獲。根據相關法律規定，該男子因非法攜帶彈藥被行政拘留五日。



2月11日12時左右，南寧鐵路公安局接報，有旅客行李箱安檢時發現一枚子彈。接報後，當地公安立刻趕赴現場。經查，該子彈結構完整，底火無擊針痕，是未擊發的實彈。

當事人覃某稱，該枚子彈為妻子梁某此前贈予，用來「辟邪報平安」。其妻梁某稱，該子彈是20年前的朋友贈予，最近轉贈給丈夫。

隨後，覃某被南寧東站派出所根據《治安管理處罰法》相關規定，以非法攜帶彈藥，處罰行政拘留五日，同時收繳該枚子彈。

此前，廣西亦有此類攜帶子彈乘車事件發生。2020年8月9日，廣西百色高鐵安檢人員發現一旅客包內裝有一顆子彈，其解釋稱，為此前當民兵打靶時留下收藏，平時放在包裏用於「辟邪」。最終派出所給予該旅客警告，同時收繳子彈。

2022年2月20日，廣西平南南高鐵站安檢員在進站安檢時，發現一旅客背包內有一發子彈，隨即封查，並將該旅客帶至公安調查。該男子稱，所攜帶子彈為兒時在野外撿到，當時出於好玩便收藏起來，無意中放進背包，乘坐動車前忘記取出。

攜帶子彈的當事人稱，自己是為了「辟邪保平安」。（資料圖片）

此前，內媒《河北新聞網》曾報道介紹禁止攜帶乘坐內地高鐵的危險品，包括槍支彈藥、管制刀具、易燃易爆物品、腐蝕性物品、劇毒物品以及其它危險品。同時，充滿可燃氣體的玩具氣球、壓縮氣體鋼瓶、磁性物品、可能危及旅客人身安全的菜刀、餐刀斧子等利器、鈍器，射釘槍、防衛器、弓、弩等其它器具，也都禁止攜帶進站乘車。