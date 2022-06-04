過世親友遺物藏千顆子彈「持有人身份曝光」子彈來源百思不得其解
撰文：聯合新聞網
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過世近一年獨居的台灣張姓男子，親屬整理他的遺物時，在床下發現一千多顆子彈，台灣檢警發現其中還另有一顆疑為軍方步槍子彈，並非全部是點三八子彈。
基隆港務警察總隊昨晚證實，張男為聘雇司機，並非警職，已退休六年多，對子彈來源「百思不得其解」，來源是警方、軍方或其他管道，有待鑑驗結果才能解謎。
【圖輯】私藏一千多顆子彈沒人發現？子彈來源「百思不得其解」…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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基隆港務警察總隊昨晚證實，68歲張姓男子平時在基隆港警總隊擔任司機，工作就是開車，因身體不好申請提早退休，至今已約有六年，退休前無異狀，這些子彈是退休前還是退休後取得，目前無法得知。
基隆港警人員指出，一九九幾年左右，換發退役的點三八子彈都必須繳庫，不太可能有這麼大的量一千多顆子彈可以私藏，對這些子彈實在無法理解怎麼來的，到底是來自台灣警方、台灣軍方或其他管道，目前只能說是個謎。
黃姓男子昨天下午兩點三十分，與多名親友一起抱著一個紙箱，到基隆市警一分局忠二路派出所報案，指昨天整理住華四街68歲張姓伯父遺物時，在他床下發現藏放子彈。台灣警方疑為舊式的點三八制式子彈已送刑事局採驗，並報請基隆地檢署指揮偵辦，追查子彈來源。
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