江西村民夜間捕魚被誤當獵物擊斃　警方拘4人

江西上饒市信州區沙溪鎮東風村一名村民近日在夜間捕魚期間，被人誤以為是獵物開槍擊中死亡。周二（18日），警方通報指出，4名疑犯被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。



據死者兒子的同學章先生介紹，上周五（14日）晚上10時多，死者和他人一同到東風村附近的河捕魚，卻被人誤以為是野豬開槍擊中，「一開始以為是自己摔的，後來才知道是槍打的」。事後，村內一度傳出事主一開始沒死，是後來被獵人丟到河中溺亡的，然而這一說法未得到警方證實。

死者被誤當作野豬擊斃。（極目新聞）

周一（17日），上饒市權威人士透露，涉案槍支非獵槍，「應該是打鳥的那種」。另外，消息指疑犯是沙溪鎮上的居民，有人是90後。

至周二，上饒市信州公安分局發警情通報。通報指，經查，事發當晚，謝某超攜帶私藏氣槍與同鎮村民汪某、陳某平、吳某飛結伴外出打野兔，一行人駕車至案發村口附近時，發現排水溝旁草叢中有動靜，謝某超隨即開槍射擊，致受害人王某金頭部受傷後跌入排水溝溺亡。經屍體檢驗，王某金氣管、支氣管內見粉紅色泡沫，胃內有800毫升溺液，符合生前入水溺亡特徵。

通報續指，謝某超等4名疑犯被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。下一步，公安機關將舉一反三，在全區範圍內部署開展打擊整治槍爆違法犯罪專項行動，全力維護社會大局持續安全穩定。