湖南女童練舞損脊髓癱瘓　忍痛復健3年破「一世坐輪椅」斷言

3年前，未滿6歲的藝曈練舞時令脊髓受損，癱瘓在床，但她未有放棄，更安慰父母「你放心，我肯定能站起來的」。出院後，藝曈一直堅持康復訓練，如今不但能站立，更能跑步、踩單車。



2020年8月，藝曈在家中練舞時做倒立動作，翻身坐到練功墊上後，感覺雙腳開始有麻痛感。不久後，父親王強發覺藝曈的走路姿勢有問題，於是連忙幫她按摩雙腳，未料藝曈稱「腿沒有感覺」。

藝曈被緊急送院，後確診為脊髓損傷胸4到腰1，肚臍以下喪失運動功能。母親袁玲清楚記得「覺得天都塌了」，醫生當時更表示要買輪椅，「我根本接受不了，直到今天，我們家也從未買過輪椅」。

看到藝曈躺在病床上，夫婦二人不忍心向她坦白，只能謊稱是雙腳受傷，需要治療一段時間。袁玲表示，女兒當時還未能站立，癱瘓在床，卻反過來安慰自己稱「媽媽你放心吧，我只是暫時腳沒有力氣，我肯定能站起來的，我肯定能走路的」。

入院第8天時，藝曈轉入普通病房。在家人、醫生、康復訓練師的共同努力下，她在轉入普通病房後的第3天就能坐起來。眼見藝曈的傷勢有起色，袁玲決定帶女兒出院回家，「家庭康復是效率最高的，所以我們把藝曈接回了家。我們不相信命運，心想一定要想盡一切辦法讓她好起來」。

在日復一日的復健過程中，王強每天都要帶藝曈鍛練好幾個小時。訓練過程非常痛苦，但為了不讓父母擔心，藝曈會盡力忍住不大叫，只會撕扯床單，將劇痛發洩在床單上，她也從來沒說過「放棄」。

慢慢地，藝曈已經能走能跑。一年多前，王強開始讓女兒嘗試練習踩單車，從起初一直失敗，到後來需要用輔助輪，直到去年5月某日，藝曈終於能第一次獨立騎行。

如今，藝曈已能走路、站立，但每一個正常人能輕鬆做到的動作，對她而言都需要反覆練習，包括站立平衡、坐起、半蹲、深蹲、蹲馬步。

袁玲表示，起初只想女兒可自行站立，未料她能走能跑，甚至可以踩單車，「藝曈現在和當時的情況比起來，各方面都好了很多，最難的日子已經過去，未來會怎麼樣我們也不知道，就交給時間」。