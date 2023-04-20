「童話大王」鄭淵潔突發告別書　商標維權21年仍有逾600個未成功

有「童話大王」之稱的內地童書作家鄭淵潔周二（18日）在微博發佈告別書，宣布永不再發表作品。鄭自2002年開始對侵權商標維權，據稱，其原創的知名文學角色未經授權，被不法商家惡意註冊了710個侵權商標，用於兜售各種商品。然而，21年來，他只成功維權了37個侵權商標，目前還有673個侵權商標沒有維權成功。



鄭淵潔表示，他平均每個侵權商標維權成功需要6年時間，其中最長的一個侵權商標用了足足19年，一直打到最高人民法院才維權成功。他宣布，即日起將告別商標維權，不再對其餘侵權商標維權；他依然會每天寫作，但就永遠不再發表作品，包括已經寫出的長篇小說等，因為發表了將面對商標侵權而難以維權成功，「作品是作家的孩子，面對孩子可能遇到的風險，任何監護人都不會掉以輕心，都會採取萬無一失的措施」。

「童話大王」鄭淵潔。（網易）

鄭淵潔有素有「童話大王」的稱號，代表作有《皮皮魯外傳》、《魯西西外傳》、《舒克貝塔歷險記》、《魔方大廈》等，並創作出皮皮魯、魯西西、舒克和貝塔等知名角色。不過多年來，他維權不斷，從打擊盜版書到打著作權官司，再到為商標維權，始終站在前線，期間有賴讀者不斷向他提供各種線索。

不過維權成果不佳，平均需時長，當中鄭州皮皮魯西餐廳未經授權註冊皮皮魯商標，用14年才維權成功；北京維纖寶公司利用諧音傍名魯西西，用了10年維權成功。而且，他每一次成功維權，都要付出約9萬元人民幣費用來聘請律師等。