擇偶不要「佛地魔」？　山東相親大會單身男要求女方「無弟弟」

日前，山東舉辦大型相親大會，吸引無數單身男女到場尋找意中人。然而與往常「溫柔可人」的擇偶條件不同的是，許多單身男士要求女方不能有弟弟。

奇怪的擇偶條件背後，也揭示了當下內地部分家庭要求女孩承擔更多責任的畸形現狀。



據《極目新聞》報道，現場其中一名「90」後男士在自己的擇偶條件上寫道，除了希望女方工作穩定、有車有房等固定條件外，還特別要求對方「無弟弟」。另一名98年的男士也表示，希望未來的另一半能溫柔體貼、可愛懂事，最好是濟南本地人，強調「沒弟弟最好」。

除了男生介意女方有弟弟外，部分前去相親的女性也會在個人信息牌中特別說明「無弟弟」。其中一名96年生的女生稱，雖然自己有弟弟，但弟弟學習好，強調自己不會是「佛地魔（普通話諧音：扶弟魔）」。

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「扶弟魔」轉嫁到女性身上的責任

近年來，隨著大量農村及中小城市的女性進入大城市生活，「佛地魔」一詞頻繁成為內地民眾討論話題之一。「佛地魔」在這個語境中並非《哈利波特》中的黑魔王，而是指多子家庭中的哥哥姐姐，尤其是姐姐，受原生家庭影響和逼迫，不得不傾盡全力去幫扶供養弟弟。

婚姻家庭專家、山東未來心理諮詢事務所心理諮詢師張富慧認為，許多男性要求另一半不能有弟弟，主要是擔心對方是「扶弟魔」，未來只會為弟弟考慮，而不考慮自己的小家庭和另一半。

「有父母會說，弟弟是家裡的男子漢、頂梁柱，你是姐姐，要扶持他。」張富慧表示，在這樣的意識灌輸下，女孩從一開始就失去自我認知，覺得要理所應當地付出一切。而相親時男方要求女方「無弟弟」，也是錯誤的觀點。男性應樹立正確的婚戀觀；女性亦要有清晰的目標規劃，在必要時尋求親友幫助，以走出「扶弟魔」困擾。