浙江已婚男假扮單身「成功人士」　婚戀網站結識兩女詐騙220萬元

《澎湃新聞》報道，近日，浙江義烏警方破獲一宗婚戀交友詐騙案，一名已婚有兩孩的男子謊稱未婚，假扮單身「成功人士」通過當地婚戀網站結識兩名單身女性，共詐騙二人220萬元（人民幣，下同）。



據悉，嫌疑人杜某34歲，浙江義烏人，2013年結婚，婚後育有兩孩。根據警方調查，杜某假稱自己單身未婚，擁有多處房產及多輛名車，偽造自己經營綠化工程公司，在婚戀網站以「成功人士」身分先後結識受害人小麗、小晨（均為化名），同時保持戀愛關係。

交往期間，杜某不斷以「項目投資」、「資金周轉」等理由，在3年時間內，向小麗借走39.8萬元。同時，杜某和小晨保持戀愛關係至談婚論嫁，以「結婚準備」為理由騙取其180萬元。交往中，小麗和小晨從未發現對方的存在。

直至2022年下半年，小麗、小晨向杜某催促還款，才發現杜某身分造假，遂向警方求助。今年3月下旬，義烏市公安局刑偵大隊經縝密偵查，在義烏城區某賓館將杜某拘捕。

據杜某自述，自己收入不高，但生活奢侈，揮霍無度，曾在短短三年內揮霍了三四百萬元。入不敷出後，他決定以假身份在婚戀網站實施詐騙。不僅工作、身分均為虛構，為騙取受害者信任，杜某在「談婚論嫁」中還特地租人扮演自己的舅舅。

目前，犯罪嫌疑人杜某已被警方採取刑事強制措施，落網後，杜某對自己以戀愛名義詐騙小麗和小晨錢財的作案事實供認不諱，相關案件正在進一步偵辦中。