大熊貓耳朵被咬成V形　園方稱繁殖期太激動　網民：隔住Mon都覺痛

大熊貓深受中外遊客喜愛，惟有陝西西安的遊客日前發現，大熊貓阿寶的耳朵竟被咬成「V」形，不少網民更表示「隔着屏幕都感覺到痛」。

園方解釋，目前處於大熊貓繁殖期，情緒會比較激動，但阿寶並無大礙。



有遊客在社交平台上稱，大熊貓阿寶隔着護欄找大熊貓七仔玩耍，一直在挑釁對方，結果耳朵被七仔咬成「V」形。

秦嶺四寶科學公園工作人員回應稱，阿寶耳朵並無大礙，飼養員會隨時關注，如果受傷會緊急治療。七仔是雄性，旁邊如果是雌性，可能會比較興奮，且上半年是繁殖期，大熊貓的情緒也比較激動。

2010年11月3日，阿寶生於美國亞特蘭大動物園，是旅美大熊貓倫倫和洋洋的第三個孩子，2014年5月15日回國。

阿寶出生時，飼養員誤以為牠是雄性，因此特意邀約夢工場（DreamWorks），借用電影《功夫熊貓》中主角阿寶的名字為牠命名。結果工作人員為阿寶遞交回國申請時，意外檢查出「功夫熊貓」其實是位「女生」。

大熊貓阿寶的耳朵被七仔咬成「V」形。

值得一提的是，另一主角七仔同樣是大熊貓界的「名人」。七仔擁有極罕見的棕色皮毛，身上毛色啡白相間，被稱為「寶中之寶」，卻曾因毛色有異而遭母親遺棄、被同伴欺凌。

2009年11月，七仔被村民發現遭同族遺棄，身體非常虛弱，幸在救護人員悉心照料下恢復健康。由於牠太與眾不同，有「天外來客」的感覺，與電影《長江七號》中的外星小怪獸「七仔」相似，於是被取為同名。

網民睇法：

哈哈，還是忍不住想笑！又心疼又好笑！



又多了一隻容易辨認的熊貓



以後得改名叫「小V」



都這個造型了，還耳朵無大礙？ ？ ？我看著都疼。這以後還怎麼混吶？



阿寶:從此我也是好認的明星熊 ​



熊貓寶寶兇起來也有脾氣的



國寶內部矛盾，不干涉，只能關注



兩個國寶，一時之間，我也不知道幫誰

