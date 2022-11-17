湖南80歲奶奶挑戰「跳操領雞蛋」　4代6口齊上陣狂掃180顆

「免費領雞蛋」成了近期內地商家吸引老年人最有效的廣告方式。11月16日，湖南長沙一位80歲的奶奶就在小區內「跳操領雞蛋」的活動中，帶領一家6口狂掃180顆雞蛋。



日前湖南一小區內舉辦「跳操領雞蛋」活動，一位80歲奶奶號召女兒、女婿、孫子、孫媳、曾孫女，4代6口人齊齊下樓跳操。最後共領180多個雞蛋心滿意足回家。

老奶奶孫子王先生說，老奶奶已80歲高齡，但「一直喜歡湊熱鬧」，這次帶領全家人跳操領雞蛋，不僅鍛煉了身體，老人家也開心，還領了不知何時才能吃完的雞蛋。可謂一舉三得。

網民稱被老奶奶歡樂的舞蹈步伐和開心的笑容治癒了，雞蛋不是目的，更重要的是一家人整整齊齊，通過活動收穫快樂的過程和家庭氛圍。

老人家總能被「免費領雞蛋」這樣的優惠活動打動，但有不良商家就以此為誘餌，邀請老人「聽養生課」購買保健產品。近期內地「反詐中心」就提醒老人及家屬，警惕「免費送」、陌生電話等騙局。

網民點睇：

「難得的是家人願意陪著老人湊熱鬧，相信他們應該不是都看上了雞蛋」

「幸福感滿滿」

「四代同堂，這畫面好好啊」

「雞蛋就是老人快樂的源泉」

「當代中老年人誘捕神器：雞蛋」

「是我們當代年輕人學習的榜樣嘛！」

