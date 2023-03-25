身材似飯糰！大熊貓界女星「花花」家族顯赫　牠是功夫熊貓原型？

大熊貓「和花」（暱稱「花花」）近期人氣爆燈，軟萌可愛的形象惹人憐愛，經常被小夥伴「搶食物」的短片在各大社交平台上爆紅，被稱為「熊貓界的頂流女明星」。和花為何能「俘獲」一眾遊客和網民的心？



和花出身「明星家庭」，媽媽、爸爸、哥哥都大有來頭，牠的家族都有哪些趣事？



熊貓和花：身材似三角飯糰 辨識度高

大熊貓艾玖、潤玥（認養名「菜菜」）、和花、和葉組成「韭菜花葉」組合。左下角是和花。（網上圖片）

大熊貓和花，2020年7月4日出生於成都大熊貓繁育研究基地，現時兩歲半，媽媽是成功，爸爸是美蘭，還有一個雙胞胎弟弟和葉，以及7位同母異父的哥哥姐姐。

普通人觀察大熊貓，可能覺得牠們都長得一樣，但和花卻極具辨識度，大家總能在眾多熊貓中輕易地找到它——胖乎乎、圓滾滾、毛茸茸，頭和身體融為一體，沒有脖子沒有腰，坐下時就像一個等邊三角形的飯糰。

短胖炸毛、嬌小可愛的和花，無時無刻在發射可愛的訊號。（視覺中國/當代中國授權）

顏值高是和花受歡迎的原因之一。

性格溫順的牠，還是為數不多兩歲後還能讓人近距離接觸的大熊貓。和花積極配合遊客拍照，向人群打招呼擺姿勢，非常願意露出自己的正臉，被網民評為最會「營業」的大熊貓。

此外，大家也喜歡看和花跟基地飼養員譚爺爺的互動。和花被同伴搶走食物的影片在社交平上爆紅，譚爺爺怕和花捱餓，特意為牠加餐。

當譚爺爺用四川話吆喝「花花，過來（果賴）」，和花也會下意識轉頭，久而久之就把「果賴」當成自己的名字。

大熊貓和花（姐姐）、和葉（弟弟）是雙胞胎。（視覺中國/當代中國授權）

熊貓和花｜媽媽來自「成家班」 爸爸「相親」擺烏龍

大熊貓和花家族成員一覽。（「當代中國」製圖）

不說不知道，「頂流女明星」和花其實也是「星二代」。

和花的媽媽「成功」，2000年出生在成都大熊貓繁育研究基地，因為愛乾淨，是有名的「潔癖公主」，最大的特徵是肩帶斷開。成功的媽媽是「成家班始祖」大熊貓成成，因此和花也是「成家班」的成員之一。

「成功」膽子大，動作也比較敏捷，2009年曾咬死過闖入領地內的野貓。

大熊貓「成功」是和花的母親。（網上圖片）

至於和花的爸爸美蘭，2006年出生於美國亞特蘭大動物園，相貌雅致，生姿柔美。因為出生時被錯判為雌性，被當成「女孩」養大。

2010年，美蘭從美國返回家鄉四川，後被選為世界自然基金會「地球一小時」的全球推廣大使。美蘭回國後參加繁育計劃，但由於搞錯性別，成都大熊貓基地經網絡投票後為牠挑選了「男朋友」，成為一次相親烏龍事件。

美蘭在基地生活一段時間後，出現一系列雄性熊貓性成熟期的反應，經檢測才還原男兒真身。

大熊貓「美蘭」是和花的父親，出生於美國，2010年回到成都。（成都大熊貓繁育研究基金會）

熊貓和花｜哥哥功仔：《功夫熊貓》阿寶原型

大熊貓功仔是和花同母異父的哥哥，2008年出生在成都大熊貓基地，是電影《功夫熊貓》阿寶的原型。

據悉，《功夫熊貓》全球熱映後創造6億美元票房，創作團隊計劃拍攝《功夫熊貓2》，並來到成都大熊貓繁育研究基地尋找創作靈感。

只有3個月大的功仔在導演手裏手舞足蹈，非常調皮，被選中成為阿寶的原型。

大熊貓功仔是和花同母異父的哥哥，是電影《功夫熊貓》阿寶的原型。（《功夫熊貓2》截圖、成都大熊貓繁育基地）

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