「大堂瞓梳化99/晚」　台州酒店創新「房型」惹議　客服：已賣晒

不少人住酒店都希望有舒適的床，寬敞的環境。然而，浙江台州一間酒店近日被發現竟在網絡平台上架「大廳睡沙發」產品，價格為每晚99元人民幣，引起熱議。



涉事的是2018年開業的帕瑞思酒店（台州萬達廣場店），其為連鎖三星級酒店，五一期間的銷情相當火爆。近期，該酒店出售「大廳睡沙發」產品，並在攜程平台上架，該產品的描述為「1張0.8米沙發床，99元一晚」。前台客服證實，該價格還包含一份免費早餐和一份夜宵小食。

雖然睡覺的地方有了，也有被子、枕頭，不過據介紹，若住客決定住該「房型」，就不能洗澡，因沒有能提供洗澡的地方，同時，人有三急時也只能使用公共廁所。

縱使如此，還是真的有人下訂。周二（25日），該「房型」被發現已經下架，但原因卻不是引起爭議或不受歡迎，而是已經售完。客服表示，這是網絡營銷部上線的業務，自己一整晚都接到電話來查詢，「大部分人都是看熱鬧，只有個別人真的預訂了」。

對於這難得一見的景象，資深旅遊人、游蝦旅行社負責人龐先生表示，其更多的是一種營銷炒作，因涉事酒店所處位置並非是熱門的旅遊目的地，房間不至於如此緊俏。但已認購的消費者也不用擔心，相信酒店方一定會認真履行完成相關的權益。

網民點睇：

還不如睡網吧

這是出去旅遊還是逃難的

笑死了，出去遭罪的是吧

太貴了20塊我考慮下

那人家還不如去ktv還是包間呢

99元能進行一次行為藝術，挺好的

看吧，就明著告訴你了，五一出去你就是冤大頭

真的不怕半夜睡著，有其他顧客不小心，一個大屁股直接坐到臉上

