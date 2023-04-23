５·１假期｜旅遊城市酒店價格飆漲10倍　山東淄博有錢難訂一房

距離「五一勞動節」假期僅一周，各地旅遊產品進入「衝刺」階段，許多旅遊城市酒店價格也因此水漲船高。酒店價格在「五一」前3天均較平日高出2-3倍，甚至還有酒店價格上漲5倍，更有地區酒店「一房難求」。



以蘇州觀前街附近的酒店為例，平日最低房價約為350元/晚的某連鎖酒店，4月29日最低入住價格為1204元/晚，超過平日價格的3倍；4月30日入住價格為1381元/晚，已接近平日4倍。

內地疫情開放初期，曾因酒店價格暴漲10倍引起熱議的雲南西雙版納，某5星級酒店在4月、5月平日最低房價為788元/晚，但從假期前一日的4月28日起開始漲價，「五一」假期期間則飆漲至最高2588元，是平日價格的3.2倍，且大部分房型已售罄。

位於景德鎮的某四鑽酒店「五一」假期和平日的價差則更大。據「攜程」平台顯示該酒店4月、5月平日最低能訂到300元/晚左右的房間，甚至「五一」前一周有房型的最低價300元不到，僅281元/晚，而4月29日至5月1日最低僅能訂到2198元的房間。

酒店價格暴漲亦還有房可訂，而近來因「淄博燒烤」爆紅內地的山東淄博，位於市中心的大部分酒店在「攜程」平台顯示已全部售罄，可謂「一房難求」。

供不應求致價格上漲

據《澎湃新聞》報道，從某旅遊平台獲得數據，以今年4月29日至5月3日計算，熱門旅遊城市中，絕大多數城市的酒店平均支付價格超2019年同期。其中北京、天津、杭州、武漢、上海、濟南等地酒店平均支付價格超2019年「五一」假期的25%。

有業內人士分析，今年五一酒店價格普遍上漲，可從供需兩方面解釋。首先，從供給方面，因為三年疫情，國內酒店數量較疫情前減少了約8.6萬家，降幅約25%，客房總數也較疫情前減少了約47萬間，降幅約24.7%。

但另一方面，民眾旅遊度假需求卻出現超預期的復蘇，多個旅遊城市第一季度的遊客接待量超過了2019年同期。「五一」假期出遊需求集中釋放更加劇了當前供給不足的問題，尤其是熱門旅遊目的地住宿設施供給嚴重不足，價格上漲是必然的。