網紅酒店沖涼忘關直播　全裸畫面被電視反射！網民質疑她是故意

大陸知名網美蔡娜（蔡娜姐姐）日前在直播時，疑似忘記關鏡頭，在浴室洗澡的畫面全被電視反射照出，而她的直播間因此涉嫌違規遭關閉。



蔡娜近日前往泰國旅遊，過程中不斷開啟直播和粉絲分享景點，她在酒店介紹環境設備時，提到要準備洗漱休息，但卻沒有關上鏡頭就到浴室洗澡。

網紅蔡娜在直播中誤播出自己全裸沐浴的過程，但有網民認為她是故意的：（按圖了解）

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蔡娜的鏡頭剛好對着電視，她洗澡的過程全被電視反射照出，不過沒多久她的直播間就因涉嫌違規遭關閉，目前仍未重啟。

根據《中國報》報道，蔡娜的直播事故引起兩極評論，多名粉絲對於錯過這段直播感到可惜，但也有人質疑蔡娜是故意走光。

蔡娜五官精緻、身材高挑，先前都在斗魚平台直播，獲得不少粉絲愛戴，事件爆發後直播間被關閉至今，許多粉絲憂心未來可能無法繼續觀看蔡娜的直播。

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