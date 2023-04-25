有片｜BB搭高鐵哭鬧　前排孕婦難休息與「寶媽」對罵　引網民激辯

近日，一段高鐵上兩名女子因嬰兒啼哭而爭吵的影片在網絡流傳，尤其兩名女子，一名是「寶媽」，一名是孕婦，更加引發公眾激烈討論。



網傳影片中，行駛在重慶的一輛高鐵車廂內，前排女子對後座帶嬰兒的女子怒吼，稱自己本想睡覺，後排嬰兒卻一直在耳邊哭鬧，導致她無法休息。抱著嬰兒的寶媽也不甘下風，高聲回罵對方，兩人聲音響徹整個車廂。兩人對話也顯示，前排女子是一名孕婦。

小孩在高鐵吵鬧引發的爭執時有發生，但影片在網絡流傳後，二人一位「寶媽」一位孕婦，再次引發網民激烈爭論，到底是誰的錯？

有網民對孕婦深表同感稱，「孕婦受激素水平影響，本身情緒容易激動，要對孕婦多一點寬容。」但也有網民指出，應該對嬰兒與５、6歲兒童，應多給予些寬容，「抱在手上的嬰兒真的比較不好哄不好帶」。另外也有網民建議，列車應設置「靜音車廂」提供給有需要的人士，減少不必要的社會矛盾。

網民討論▼



「嬰幼兒的影響是社會必須容忍的，沒辦法，畢竟誰都曾經是個嬰兒」

「應該設置靜音車廂，我寧可多花一些錢，在這個車廂你任何噪音都罰款，帶孩子也是不讓進」

「嬰兒哭鬧誰也控制不住，作為一個成年人情緒不穩定就說不過去。」

「嬰兒不懂事，媽媽也可以不懂事？打擾到別人應該道歉，這是請求別人包容的前提。」

「嬰兒哭鬧請到車廂連接處哄」

「嫌嬰兒吵鬧不好，然後親自上陣吵架？這時候不怕影響別人了？」



據《華商網》此前報道，陝西省社會科學院副研究員、實踐哲學研究室主任王曉勇曾表示，不建議設立「兒童車廂」，表示不要為孩子設立「特區」，每個人都應該在社會上和不同年齡的人一起共存，只有在自然的環境下，孩子才能學會成長，關注他人。沒有「兒童車廂」的列車，才有利於培養孩子的社會公德，有助於整個社會健康發展。

《北京青年報》也曾發表評論表示，高鐵設置「兒童車廂」是治標不治本。「請勿打擾」的本意可以理解，但「強制隔離」的做法卻很難恭維。家長要盡到教育、安撫、疏導孩子的責任，學會與孩子溝通，了解其訴求。而公眾對待這一階段的孩子及其家長應盡量多些寬容和接納度，抑或是自備些「防噪音」工具。

鐵路部門也可參照國外一些有益做法。比如為孩子設置「遊樂園」車廂，以玩玩具、看童書、放動畫片等活動，紓解孩子情緒、分散孩子注意力或發洩其過剩精力。