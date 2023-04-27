有片｜深圳設計周盛大開幕　發布城市視覺大片《敢闖敢試》

2023年深圳設計周將以「世界設計深圳動能——深圳設計之都15週年」為主題，於4月27日至5月6日舉辦。開幕式上，大會首發深圳城市視覺大片《敢闖敢試》，企圖結合特區精神，打造深圳「設計之都」城市名片。



4月27日上午舉行的深圳設計周開幕式，中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄，廣東省委常委、宣傳部部長陳建文，中央廣播電視總台編務會議成員姜文波，深圳市委常委、宣傳部部長張玲等出席開幕式，並與中外嘉賓共同啟動2023深圳設計周。

大會並首發2023深圳城市視覺大片《敢闖敢試》，以科幻手法、數位視覺技術，講述了一個面朝星辰大海、未知世界，不畏艱險，勇毅前行，探索永無止境的故事，闡釋和弘揚敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹的特區精神，展現深圳科技之城、創新之城、未來之城、夢想之城的城市氣質。

今屆設計周圍繞「世界設計 深圳動能」的主題，與全球設計師共同打造具有深圳特色、國際水準的設計盛會。期間將舉辦包括全球「設計之都」城市峰會、全球設計師大會等在內的8場主題活動、21場系列重點活動和多個星展場活動。本屆深圳設計周持續到5月6日。