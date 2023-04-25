首屆「光明科學城論壇」將於深圳舉行　顏寧等科學家寄語祝福

《科技日報》報道，首屆「光明科學城論壇」將於4月27日至28日在深圳舉行，著名結構生物學家顏寧、香港科技大學校長葉玉如、哈爾濱工業大學校長韓傑才等科學家們送上寄語祝福。



報道稱，本次論壇將圍繞合理布局跨域國家重點實驗室、促進技術轉移和創新創業、共同構築灣區科創高地等重要話題開展討論 ，聚焦信息、生命、新材料三大學科領域和創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合。

科學家們送上寄語祝福。（圖 / 深圳衛視）

據悉，本屆論壇將設1場主論壇、9場平行論壇、3場配套活動，採取現場開會、線上參會、多端直播等方式進行。香港科技大學校長葉玉如、深圳醫學科學院（籌）院長兼深圳灣實驗室主任顏寧等將在主論壇上作主題演講。

結構生物學家顏寧在寄語中表示：「光明科學城是把幾個重要的研發中心，比如說深圳理工大學（籌）、中山大學·深圳、深圳灣實驗室，還有深圳醫學科學院（籌）都匯聚在一起，這是一個非常重要的戰略布局。我相信光明（科學城）未來不僅是深圳，而且是大灣區，甚至全國乃至全世界的一個高地。」

報道稱，深圳市科技創新委主任王有明透露，「光明科學城論壇」的平行論壇「深港澳協同創新論壇」，將以「創科灣區聯動 深港澳同發展」為主題，共商深港澳跨區域的創科合作和創新發展舉措。香港理工大學校長滕錦光、香港研究資助局主席黃玉山、香港嶺南大學候任校長秦泗釗等知名專家學者、行業領軍人物以及政府人員將參與論壇。