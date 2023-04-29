廣州52歲女食烤乳豬後肚痛不止需搶救　醫院終抽出2000毫升油漿

廣州一名52歲女子只因進食了幾塊烤乳豬，便開始肚痛不止並一度被送入深切治療部搶救，最終醫生在她的血液中抽出近2000毫升油漿才轉危為安。



醫生在莫女士的血液中抽出近2000毫升油漿才轉危為安。（影片截圖）

52歲的莫女士近日吃了幾塊烤乳豬，當晚便開始肚痛不止，症狀不斷加深更擴散至背部，同時還伴有惡心膨脹。及至翌日下午，症狀仍未減輕的她到醫院急診就醫。

莫女士的驗血報告顯示，她的甘油三酯超標10倍，正常人血脂一般為小於1.9mmol/L，而她已超出檢查上限50mmol/L。醫生根據症狀及輔助檢查，診斷她為高甘油三酯血症性急性胰腺炎，且病情易復發，嚴重時可伴有多臟器功能衰竭，預後難料。

病況危急的莫女士被送入深切治療部搶救，醫院最終為她進行緊急血漿置換，通過3小時的置換，2000毫升「黃油」樣液體被置換出。經過兩次雙重血漿置換治療，她的血脂才終於降到相對安全的區間，並在住院兩天後出院。

那麼，為何身高1.60米、體重50公斤的莫女士體內會有這麼多油？據介紹，烤乳豬只是一個導火線，而真正的發病原因是原發性脂蛋白代謝異常。

高脂血症分為原發性血脂異常和繼發性血脂異常，原發性血脂異常指無明確引起血脂異常的繼發因素，大多是由於單一基因或多個基因突變所致，具有家族聚集性，有明顯遺傳傾向；長期暴飲暴食、重油重鹽則會導致繼發性高脂血症。

需注意的是，無論原發性還是繼發性高脂血症，都可能引發脂肪肝、動脈粥樣硬化、糖尿病、急性胰腺炎等疾病。因此，醫生建議做好定期體檢，及早預防；合理膳食，控制總熱量以及適當運動。