傳王思聰年初上海打人後以209萬和解　友人：傷的不重　就賠幾千

今年1月，上海靜安警方日前通報稱，王某某等人毆打路人致輕微傷。有傳王某某為萬達集團董事長王健林之子王思聰，後者以209萬元（人民幣，下同）與傷者和解。周三（26日），王思聰朋友、「電丸科技AK」博主發布影片稱，被毆打者傷情不重，不可能賠償那麼多。



該博主表示：「被打人傷的不重，也就三拳兩腿的事，賠償就大幾千，最多萬把塊頂天了。你們都被忽悠了，沒有209萬。無論你多有錢，打了人也是正常賠償，不可能因為你有錢就要多賠償。」

他又聲稱自己曾問王思聰打人的事怎麼樣，「聰聰看了我一眼就說，你沒打過架嗎？然後我說我畢業之後就沒動過手，然後他說他是東北人，就是因為朋友被欺負了，然後他去幫忙。人家一看是他就嗆火。」

根據「電丸科技AK」博主以往在內地影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站）上發布的影片顯示，他曾受邀到王思聰家，與王一同搭建服務器，二人關係看來不俗。

1月12日，上海靜安警方通報稱，1月11日4時許接報南京西路一商務樓門口有人被打。打人者為「王某某」，因不滿陳某某對其拍照，兩人發生爭吵，「王某某」將對方毆打成輕傷。《新京報 》指出，從權威消息獲知，王某某是萬達集團董事長王健林之子王思聰。1月13日，網傳王思聰發朋友圈稱已付209萬與傷者和解。但隨後有微博大V表示，該消息疑為假消息，網傳朋友圈截圖，與王思聰朋友圈頭像不符。

雖然王思聰方面一直未有公開回應本人是否就是涉事的「王某某」，但有關他打人的新聞卻並非首次出現。早在2016年，王思聰就被曝在韓國酒吧毆打女性，有目擊的網紅表示，自己前去勸解亦反被王踹了幾腳。事後，王思聰暴怒反擊，發文怒罵前述網紅，直言見她一次打一次等。王隨後就過激言論進行道歉，但不忘指責涉事網紅趁機炒作，也未就打人行為道歉。