住客稱床底發現死屍？　客棧五一停業闢謠　網民拒信質疑有古怪

近日，有住客在網上評論稱，4月20日入住西藏拉薩某網紅客棧後在床底發現死屍，「還是他殺，還臭了」，並附上兩張與警方錄口供相似的圖片。

4月29日，涉事客棧工作人員否認傳聞，並指前述評論是虛假信息，報警後差評已被刪除，目前客棧正停業裝修。

不少網民認為「空穴來風，未必無因」，直言「誰會在旅遊旺季升級改造呢」。值得注意的是，4月21日，一名男子在拉薩市某網紅客棧內遇害，兇手在坐火車逃亡期間落網。有傳前述兩間客棧，均為西藏拉薩古藏殊華客棧。



前述住客在網上評論稱，「我在酒店睡覺，床底發現死屍，還是他殺，還臭了。這個我是20號入住的，真的希望大家別住這個酒店了。我附加了住店記錄，和派出所的筆錄」。評論同時附上3張圖片，包括兩張已打碼疑似錄口供的紀錄，以及一張付款紀錄。

有住客在網上評論稱，4月20日入住西藏拉薩某網紅客棧後在床底發現死屍，「還是他殺，還臭了」，並附上兩張與警方錄口供相似的圖片。（微博）

涉事為西藏拉薩古藏殊華客棧。《紅星新聞》報道，對於有住客在床底發現死屍，客棧工作人員否認傳聞，指上述差評是虛假信息，客棧發現後已報案，目前相關評論已被刪除，「你覺得正常的大案筆錄，公安會讓你拍照、帶出來嗎？」。

該工作人員證實，客棧正處於停業整頓升級期，但並非因為發生命案。4月23日起，客棧暫不接受預訂。他分析，客棧突然停業裝修，導致網民聯想到酒店可能出現命案。事發後，客棧也聯繫過發布差評者，確為該店住客。

客棧所在轄區的拉薩吉日派出所回應稱，該客棧只是正常升級裝修，派出所接報後已聯繫相關部門處理，目前正在調查，並查詢此事是否存在網民惡意炒作的情形。

適逢五一旅遊旺季，各地迎來一波又一波的旅客，酒店、民宿全部爆滿。然而，古藏殊華客棧正值賺錢時期選擇停業裝修，令不少網民懷疑「有古怪」。

事實上，今年4月21日，拉薩市曾發生命案。官方通報稱，拉薩市公安局刑警支隊民警在古藏客棧內發現被害人王某屍體。經查，王某被他人殺害，兇手高某殺人後逃往蘭州方向，有可能再次作案。

高某殺人後連夜坐火車逃亡。經查，警方發現同車還有4名乘客，考慮高某是暴力性犯罪且作案手段兇殘，當值乘警化妝成列車員，利用核驗車票信息為由，將其他旅客安排至其他車廂，並鎖閉列車門。

隨後，乘警以坐過站查票為由要求核查身份，並在高某準備下床時趁機將他制服。警方之後在他身上搜出被害人王某的身份證及手機、銀行卡等。

網民睇法：

五一搶錢的日子，有錢不賺升級裝修？



20號入住，新聞警方21號發現被害人屍體，這麼一對，時間還剛好，巧合？



殺人是真的，未必是顧客發現的，要是造謠，大概率是酒店衛生人員發現的



快五一了搞裝修，老闆是嫌錢燙手還是怎麼滴



火車上抓到逃亡兇手的新聞都出來了，怎麼還能假



我感覺很真實 因為我也當過這種熱心網友

