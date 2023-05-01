年輕人熱捧｢交換旅行｣0成本住宿　專家：盜竊、安全問題亟待解決

五一旅遊旺季，不少人都提前規劃出遊，除了搶購機票、車票，又以住宿問題最難解決。

近期，「交換旅行」深受年輕人熱捧。簡單來說，就是兩個陌生人互相前往對方所在的城市旅遊，同時「0成本」住在對方家中。惟有專家指出，「交換旅行」會涉及盜竊、人身安全等問題，交換住處時更有機會面臨法律風險。



在內地社交平台「小紅書」上，不少網民公開徵集交換旅行，更列出非常具體的交換需求。

《中央廣電總台中國之聲》報道，家住上海的90後劉女士介紹，自己在五一假期前搜索酒店住宿，無意間了解到「交換旅行」的概念，「了解之後發現基本是『0成本』入住，覺得交換也是不錯的體驗」。

不過，有人就無法接受陌生人入住自己家中。在山西工作的曹先生稱，對於交換旅行，他持保守觀點，「我可能相對保守一些，除非是特別熟悉和信任的人，陌生人住我家的話我可能接受不了，不安全」。

專家：交換住處或面臨法律風險

儘管人們對交換旅行有不同的聲音，但交換旅行的體驗者已不在少數。

目前，交換旅行主要有兩種換法，一是約定日期同時交換；另一種是錯開時間交換，即由甲方先入住乙方家由後者負責接待，之後乙方再入住甲方家。受各種條件所限，國內交換旅行模式仍處於摸索階段。

中國旅遊研究院副研究員李龍表示，交換旅行能夠節省旅行開支，還能有不同的人生體驗，是年輕人追求個性化體驗的需求，所以廣受追捧。

然而，交換旅行也有客觀存在的風險。交換旅行涉及到住宿，就會有財產安全和個人隱私等敏感問題。

李龍表示，交換旅遊是建立在純粹的信任基礎之上，實際上仍存在很多風險。物品盜竊、損壞、人身安全等問題都亟待解決。

中國主題公園研究院院長林煥傑表示，交換對象之間需要滿足多種互信，雙方是否都會遵守承諾保護住所的財產，譬如人格互信、財產互信、信息互信和秘密互信等。

值得注意的是，在交換旅行中交換住處時可能還面臨著法律風險。林煥傑表示，應該在完善法律法規的同時，加入第三方規範管理，使交換雙方的權益得到更好保證。