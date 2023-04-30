五一｜濟南民警改編李清照詩詞　講安全提示突忘詞爆紅：太緊張了

五一假期，各地旅遊景區迫滿遊客，不少地方都加派人手維持秩序。

4月28日，在山東濟南市景區超然樓前，民警李天樂改編了北宋詩人李清照的詩詞，希望提醒遊客注意安全，卻因太緊張突然忘詞，令圍觀的旅客爆發一連串笑聲。有旅客拍片後在網上分享，引來不少網民留言大讚「真的好可愛啊！」。



李天樂兩度忘詞，遊客隨即爆發一連串笑聲。

影片顯示，民警李天樂手持「大聲公」提醒遊客注意安全，當他說到「沉醉明湖日暮」，突然靜止2秒並從褲袋取出手機「睇貓紙」，圍觀旅客立即發出笑聲。

幾秒後，李天樂再次喊話，說出「常記明湖日暮，沉醉泉城風物，興盡晚回舟，我們給你保護，無論你是需要幫助還...」，結果再度忘詞，圍觀旅客隨即爆發一連串笑聲，李天樂則再次取出手機，並連忙表示自己太緊張了，「抱歉抱歉！」。

李天樂是濟南市公安局歷下分局的民警。他介紹，因為五一假期需要加大景區的安全保衛防範，所以他被安排去提醒遊客注意安全。

由於濟南是歷史文化名城，也是李清照的家鄉，李天樂便想通過改編李清照的詩詞，希望讓遊客們聽得懂記得住，卻因為現場遊客太多，一緊張便忘詞，「我就自己加了一段詞，我沒有想到現場的遊客有點多，大家都太熱情了，我就很緊張，然後就卡斷了一下」。

李天樂的安全提醒改編自李清照的《如夢令‧常記溪亭日暮》。據悉，原詞為「常記溪亭日暮，沉醉不知歸路。興盡晚回舟，誤入藕花深處。」，李天樂則改為「常記明湖日暮，沉醉泉城風物，興盡晚回舟，我們給你保護，無論你是問路還是需要幫助，濟南公安為您服務」。

李清照為北宋齊州人，即現今山東省濟南市，宋代婉約派詞人代表，有「千古第一才女」之稱。 李清照自號易安居士，與辛幼安並稱「濟南二安」。

網民睇法：

這濟南民警真的太可愛了。



沒關係的，看看小抄就好



哈哈哈，有點小尷尬，自己都笑了。



雖然場面有點小尷尬，但是挺暖心的



這下全國都知道了



太帥氣了，特別酷的警察



真的是快樂源泉啊

