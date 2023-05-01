自掘墳墓？東北租客開挖掘機上樓　拆承重牆致200戶居民緊急疏散

4月28日，有內地網民爆料，黑龍江哈爾濱市某小區內租戶裝修，將挖掘機鏟車開進3樓室內，屋內一面承重牆鋼筋裸露，樓上業主家中出現裂縫。小區物業緊急發布通知，要求該樓200戶居民疏散撤離。



據《極目新聞》報道，該租戶欲將整個3樓房屋打通改建成健身房，因此違規砸掉承重牆，導致樓棟每層幾乎都有牆裂情況，業主也因此無法回家居住。網民發布的影片顯示，在正在裝修的室內，多面牆體被拆除，其中一面牆體僅剩鋼筋纏繞。

該小區物業於4月28日發出緊急通知，稱由於業主裝修觸碰承重牆體，導致該棟樓4樓、6樓樓體牆體開裂，為保障住戶人身安全，現緊急疏散撤離。請業主馬上離開，家中禁止留人。通知後仍未自行離家疏散的後果自負。

該網民還發布一張當地社區的安置措施通知，以每日200元/戶的標準給予居民住戶業主補償，直到房屋可居住為止。

事發小區物業一名工作人員稱，各部門正在處理相關事件。當地社區人員表示，發現小區承重牆被破壞後已立即上報，各部門已介入處理。共約200戶居民受到影響，但已被安置在賓館暫住。

網民熱議▼



「這違法吧，危害公共安全」

「民房能否營業？貌似不能」

「讓你亂拆，這一次就等著賠個傾家蕩產吧！」

「業主不懂裝修公司也不懂？裝修公司也應擔責。」

「這是為了自己的利益，什麼事都敢干，不拿生命當回事。」

「租戶砸的，但是業主也跑不了。」

「這哪是房屋裝修，這是自掘墳墓，還准備找不少培葬的。砸了承重牆，樓房在沒有預照的情況下，隨時都可能坍塌。」

