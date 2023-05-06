「又老一歲，喝」　品牌「五個女博士」廣告被指販賣性別焦慮惹議

主營補充膠原蛋白肽的品牌「五個女博士」近日因廣告被指侮辱女性、販賣性別焦慮而陷入爭議。據了解，該品牌的營銷方式屢引爭議，還曾以北京大學、北京大學醫學部及相關專家教授的名義為其產品進行宣傳，結果被北大醫學部官方「闢謠」。



在涉事電梯廣告中，一名面目猙獰的女性握拳怒喊「老公氣我，喝」、「熬夜追劇，喝」、「又老一歲，喝」，並稱「喝五個女博士，都是你們逼的！」尖銳的控訴被認為宣傳女性的負面刻板印象、販賣性別焦慮，引發網民反感，有聲音直批品牌用女博士做名字，卻在廣告中辱女。

網民意見節錄：

很醜很惡俗

好久沒坐電梯了，都被污染成這樣啦？

這是搞什麼驚悚詭異的視覺轟炸嗎

終於上熱搜被罵了，每天在小區電梯裡被這個惡俗的廣告轟炸

真的討厭電梯廣告，有閃眼還吵死了，主要是用負面情緒誘導，你就不能用正面情緒嗎？現在女的都不傻了，知道資本最喜歡騙女人了



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公開資料顯示，「五個女博士」成立於2019年，由北京大學營養學博士姜珺、生理學博士王雨辰、皮膚科博士閆慧敏等五位女博士聯合創立，旗下產品包括膠原蛋白肽維C飲品、膠原蛋白肽EGCG飲、維C嫩膚精華液等，並曾獲得壹叁資本、德迅投資、水羊股份（禦泥坊母公司）以及華映資本等知名機構注資。

雖然營銷成績不俗，不過品牌卻被指屢打擦邊球，營銷方式屢引爭議。其中，品牌曾以北京大學、北京大學醫學部及相關專家教授的名義為其產品進行宣傳，但早在2020年，北大醫學部網站就發布聲明，表示「五個女博士」與其無任何投資及科技成果轉化關係。宣傳中涉及的公共衛生學院營養系教授李勇亦明確表示與該企業無合作、無授權，不存在對其研究成果進行成果轉化事宜。另外，品牌旗下產品並無保健食品備案，產品包裝上也標識執行gbt31326植物飲料食品標準，然而其在各類傳播中不斷強調產品美白、解決皮膚鬆弛等功效。

對於事件，《中國婦女報》評論稱，在對女性的社會追求和價值愈加尊重的今天，反對容貌焦慮和年齡焦慮的呼聲高漲，公眾自然對這樣投放在公共場合的傳媒內容更加反感。無論是想靠共鳴吸引客戶，還是想通過被罵收割流量，這樣的營銷，靠譁眾取寵，短時間內吸引眼球，最終的結果只會是搬起石頭砸自己的腳，「如此營銷之路，確實是走歪了」。