600年前的星空被收藏在這件稀世國寶裏！隆福寺藻井有多美？

600年前的星空是甚麼樣的？在北京有一件獨一無二的「稀世國寶」，將來自明代的星河，收納於穹頂方寸之間，抬頭可見天上「宮闕」、深邃「夜空」、閃耀「繁星」，令人慨歎古人工藝之精湛，這就是隆福寺藻井。



隆福寺「星空」藻井有幾多星辰？

藻井是古代高級建築才有的裝飾性「天花板」，精美華麗，常見於皇宮和寺院建築。現藏於北京古代建築博物館（先農壇）的隆福寺藻井，因「星空」而聞名，素有「最美藻井」之譽。

隆福寺藻井共分為六層，最上方正中間是一幅星象圖，上面有超過1,400顆星辰，內容比較完整，被認為具有較高天文學價值。（網上圖片）

隆福寺藻井是來自明代的文物，原本是北京隆福寺正覺殿明間藻井，距今已有近600年歷史。

藻井直徑約兩米，上下共有6層，主體為木質結構，每一層都有精緻的雲紋裝飾，有4層雕刻出重重宮闕，仙人、天女站立其中，神態各異；四壁的彩繪二十八星宿神像，增添莊嚴氣象。

隆福寺藻井雕刻有祥雲、宮闕和仙人，四壁繪有二十八星宿和仙人彩繪，極為精美，一派雲上天宮的景象。（視覺中國）

藻井頂部正中，是一幅古代星象圖，在深藍色的底色上，繪有1,400顆金色星宿，在燈光下如同真實的星河一般，令人歎為觀止。

命運多舛的隆福寺藻井

這座目前中國唯一的「星空」藻井，原來命運多舛，差點就毀於一旦。

藻井所在的隆福寺，始建於明代，清朝時曾作為皇家寺院。1976年7月，唐山大地震，北京震感強烈，部分古建築受損，正覺殿受到嚴重破壞，為了保護藻井，文物專家將其拆除下來，暫存於北京西黃寺保護。

隆福寺藻井的老照片，1976年，考慮到文物保育，藻井被遷離隆福寺。（網上圖片）

1989年，藻井被移送到北京古代建築博物館（先農壇）的太歲殿收藏。由於經歷多次拆散和遷移，到了上世紀末，隆福寺藻井已經支離破碎，部分構件失落，當局着手修復時，一度一籌莫展。

隆福寺藻井，目前存放於北京古代建築博物館（先農壇）的太歲殿，是「鎮館之寶」，吸引許多遊客到來參觀。（視覺中國）

人稱「李木匠」的文物專家李俊閣，找到由著名建築史學家梁思成等人主持的營造學社尋求幫助，雙方根據老照片對照實物，一點點將隆福寺藻井「拼湊」起來，基本恢復了本來的面貌，這才有了今天大家看到的絕美「星空」。

從古至今，中國人從未停止過對宇宙的嚮往和探索。

在沒有望遠鏡和航天器的古代，人們在隆福寺仰望藻井中的「星空」時，會是怎樣的心情？或許如同古詩中所說，「古人今人若流水，共看明月皆如此。」

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